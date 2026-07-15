En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este miércoles, 15 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 1,28 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,89% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro durante los últimos días. Esta tendencia indica un crecimiento continuo en el valor de Ripple frente al euro.

La cotización de Ripple presenta un comportamiento mixto: en la última semana avanzó 1.11%, mostrando un leve repunte de corto plazo, mientras que en el último año acumula una variación de -52.62%, lo que se traduce en una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la inversión en ese periodo; en conjunto, esto evidencia alta volatilidad y un balance anual claramente desfavorable pese al reciente movimiento al alza.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana es del 32.43 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 55.75 %.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.