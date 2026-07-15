En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este miércoles, 15 de julio de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 266,79 euros. El valor de apertura refleja una variación del -149,74567 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 4 días. Esto indica que el interés por esta criptomoneda está creciendo, lo que podría atraer a más inversores.

En la última semana, Bitcoin Cash retrocedió un -4.86% y en el último año su cotización cayó un -52.57%, evidenciando una tendencia bajista sostenida y una rentabilidad negativa tanto en el corto como en el largo plazo, con pérdidas significativas para quienes mantuvieron la inversión durante el periodo anual.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana fue del 28.48%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 55.59%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.