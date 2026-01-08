En esta noticia

Este jueves, 8 de enero de 2026, el precio medio de la energía en España alcanzará los 81.37 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -2.047 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 8 de enero?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 8:00 a 9:00 de la mañana, donde el precio ascenderá hasta los 107,46 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 8:00 a 9:00 107.46 euros 
De 7:00 a 8:00  100.26 euros 
De 18:00 a 19:00  98.87 euros 
De 19:00 a 20:00 98.36 euros 
De 20:00 a 21:00 91.84 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 8 de enero?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 60 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 14:00 a 15:00 60.0 euros 
De 13:00 a 14:00  62.45 euros 
De 15:00 a 16:00  64.71 euros 
De 12:00 a 13:00  64.99 euros 
De 11:00 a 12:00  67.02 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:0084.79
De 1:00 a 2:0083.58
De 2:00 a 3:0082.18
De 3:00 a 4:0079.06
De 4:00 a 5:0074.47
De 5:00 a 6:0077.98
De 6:00 a 7:0084.8
De 7:00 a 8:00100.26
De 8:00 a 9:00107.46
De 9:00 a 10:0091.06
De 10:00 a 11:0070.61
De 11:00 a 12:0067.02
De 12:00 a 13:0064.99
De 13:00 a 14:0062.45
De 14:00 a 15:0060.0
De 15:00 a 16:0064.71
De 16:00 a 17:0078.67
De 17:00 a 18:0091.48
De 18:00 a 19:0098.87
De 19:00 a 20:0098.36
De 20:00 a 21:0091.84
De 21:00 a 22:0085.98
De 22:00 a 23:0081.88
De 23:00 a 24:0070.48
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?

  • Controla la temperatura de tu vivienda: durante invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
  • Maximiza el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
  • Evalúa la potencia contratada para quesea la adecuada para tu consumo.
  • Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para beneficiarse la luz del sol y minimizar la necesidad de encender lasluces artificiales.
  • Aplica bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
  • No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos utilizan energía incluso cuando están apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.