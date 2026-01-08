En esta noticia
Este jueves, 8 de enero de 2026, el precio medio de la energía en España alcanzará los 81.37 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -2.047 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 8 de enero?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 8:00 a 9:00 de la mañana, donde el precio ascenderá hasta los 107,46 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 8:00 a 9:00
|107.46 euros
|De 7:00 a 8:00
|100.26 euros
|De 18:00 a 19:00
|98.87 euros
|De 19:00 a 20:00
|98.36 euros
|De 20:00 a 21:00
|91.84 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 8 de enero?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 60 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 14:00 a 15:00
|60.0 euros
|De 13:00 a 14:00
|62.45 euros
|De 15:00 a 16:00
|64.71 euros
|De 12:00 a 13:00
|64.99 euros
|De 11:00 a 12:00
|67.02 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|84.79
|De 1:00 a 2:00
|83.58
|De 2:00 a 3:00
|82.18
|De 3:00 a 4:00
|79.06
|De 4:00 a 5:00
|74.47
|De 5:00 a 6:00
|77.98
|De 6:00 a 7:00
|84.8
|De 7:00 a 8:00
|100.26
|De 8:00 a 9:00
|107.46
|De 9:00 a 10:00
|91.06
|De 10:00 a 11:00
|70.61
|De 11:00 a 12:00
|67.02
|De 12:00 a 13:00
|64.99
|De 13:00 a 14:00
|62.45
|De 14:00 a 15:00
|60.0
|De 15:00 a 16:00
|64.71
|De 16:00 a 17:00
|78.67
|De 17:00 a 18:00
|91.48
|De 18:00 a 19:00
|98.87
|De 19:00 a 20:00
|98.36
|De 20:00 a 21:00
|91.84
|De 21:00 a 22:00
|85.98
|De 22:00 a 23:00
|81.88
|De 23:00 a 24:00
|70.48
¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?
- Controla la temperatura de tu vivienda: durante invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Maximiza el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Evalúa la potencia contratada para quesea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para beneficiarse la luz del sol y minimizar la necesidad de encender lasluces artificiales.
- Aplica bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos utilizan energía incluso cuando están apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.