Este jueves, 8 de enero de 2026, el precio medio de la energía en España alcanzará los 81.37 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -2.047 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 8 de enero?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 8:00 a 9:00 de la mañana, donde el precio ascenderá hasta los 107,46 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 8:00 a 9:00 107.46 euros De 7:00 a 8:00 100.26 euros De 18:00 a 19:00 98.87 euros De 19:00 a 20:00 98.36 euros De 20:00 a 21:00 91.84 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 8 de enero?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 60 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 14:00 a 15:00 60.0 euros De 13:00 a 14:00 62.45 euros De 15:00 a 16:00 64.71 euros De 12:00 a 13:00 64.99 euros De 11:00 a 12:00 67.02 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 84.79 De 1:00 a 2:00 83.58 De 2:00 a 3:00 82.18 De 3:00 a 4:00 79.06 De 4:00 a 5:00 74.47 De 5:00 a 6:00 77.98 De 6:00 a 7:00 84.8 De 7:00 a 8:00 100.26 De 8:00 a 9:00 107.46 De 9:00 a 10:00 91.06 De 10:00 a 11:00 70.61 De 11:00 a 12:00 67.02 De 12:00 a 13:00 64.99 De 13:00 a 14:00 62.45 De 14:00 a 15:00 60.0 De 15:00 a 16:00 64.71 De 16:00 a 17:00 78.67 De 17:00 a 18:00 91.48 De 18:00 a 19:00 98.87 De 19:00 a 20:00 98.36 De 20:00 a 21:00 91.84 De 21:00 a 22:00 85.98 De 22:00 a 23:00 81.88 De 23:00 a 24:00 70.48

