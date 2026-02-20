La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos representa un cambio significativo en el mercado inmobiliario español. Desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los inquilinos podrán continuar residiendo en la propiedad, incluso si el propietario no desea renovar el contrato, siempre que cumplan con los pagos y condiciones acordadas. La medida tiene como objetivo fortalecer el acceso a la vivienda y mitigar la especulación, aunque ha suscitado resistencia entre los propietarios de inmuebles. Mientras que las asociaciones de inquilinos celebran este nuevo marco legal como una garantía de estabilidad habitacional, los propietarios lo perciben como una restricción a su derecho de disponer de sus propiedades. Desde el sector se advierte que esta situación podría disminuir la oferta de alquiler tradicional y llevar a muchos a optar por contratos de corta duración o incluso a retirar sus propiedades del mercado. La normativa establece que, al cumplirse los plazos mencionados, el contrato solo podrá darse por terminado si el propietario notifica su decisión con al menos cuatro meses de anticipación. En caso contrario, se activará una nueva prórroga automática por tres años más, ampliando aún más la protección al arrendatario. Según el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, los contratos firmados desde marzo de 2019 se prorrogan automáticamente si su duración inicial es menor a cinco años en caso de propietarios particulares y siete años si se trata de personas jurídicas. Esto implica que, mientras el inquilino cumpla con sus obligaciones, puede permanecer en la vivienda durante ese periodo sin que el dueño pueda impedirlo. La posibilidad de vender, actualizar la renta o recuperar la vivienda para uso propio queda supeditada a estos plazos de permanencia, lo que, según la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), podría afectar a la oferta disponible. Para no quedar atrapados en prórrogas indeseadas, los propietarios deben vigilar los tiempos legales y notificar con suficiente antelación su voluntad de recuperar la vivienda.