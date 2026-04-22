El alquiler de una vivienda implica responsabilidades claras que tanto el arrendador como el arrendatario deben cumplir. Mientras que el primero debe garantizar que el inmueble esté en condiciones adecuadas de habitabilidad, el segundo debe cuidar la propiedad y cumplir los pagos acordados. A pesar de estas disposiciones, no es raro que surjan problemas, como cuando el propietariose niega a realizar reparaciones para mantener la vivienda en condiciones habitables. Este tipo de situaciones puede afectar gravemente la calidad de vida del inquilino, especialmente si se trata de desperfectos que comprometen la seguridad o uso básico del hogar. En este contexto , el inquilino cuenta con derechos protegidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), entre ellos exigir al propietario las reparaciones urgentes y necesarias. El artículo 21 de la LAU indica que es responsabilidad del arrendador mantener la vivienda en condiciones óptimas de salubridad y habitabilidad: 1. El arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al arrendatario a tenor de lo dispuesto en los artículos 1563 y 1564 del Código Civil. Según la LAU, el propietario debe llevar a cabo todas las reparaciones necesarias para mantener el inmueble en condiciones óptimas de habitabilidad. Esto incluye daños o problemas causados por el paso del tiempo y no por el uso habitual de la vivienda. Entre las reparaciones que corresponden al arrendador, destacan: El mantenimiento de las instalaciones de agua y luz.Los elementos como suelos, paredes y techos.La reparación, mantenimiento o sustitución de la caldera.Otras obras necesarias para su habitabilidad. La Ley de Arrendamientos Urbanosno establece un plazo específico para que el propietario repare los desperfectos en la vivienda, pero sigue siendo su responsabilidad hacerlo, incluso tras la finalización del contrato. En casos de daños graves que comprometan la habitabilidad, se considera razonable que las reparaciones se realicen en cuestión de horas o, a más tardar, en pocos días. Por otro lado, la LAU sí define el tiempo que puede durar una obra en el piso mientras el inquilino reside en él: “Si una reparación en la vivienda dura más de veinte días, se debe reducir la renta mensual en proporción a la parte de la vivienda que las obras hayan inutilizado para el inquilino“, informan los expertos de Alquilino, la web especializada en el mundo del alquiler de vivienda. Si el alquiler se ha gestionado a través de una agencia inmobiliaria, ésta será la responsable de actuar como un “tercero imparcial” y posicionarse en favor de quien legalmente tenga la razón de su parte. “También se podríarecurrir a un abogado especialista”, señalan desde el portal. No obstante, si no se llega a una solución, el arrendador estaría incumpliendo sus obligaciones según el artículo 21 de la LAU. En ese caso, el contrato podría resolverse sin penalización para el inquilino, tal como establece el artículo 27 de la misma ley. Además, el inquilino podría reclamar una indemnización por las molestias ocasionadas, aunque para ello sería necesario acudir a la vía judicial e interponer una denuncia contra el propietario.