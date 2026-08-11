En la apertura de mercados de este martes, 11 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 12,96 euros y registran un volumen de 52227 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,19% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Caixabank SA registró 7 subidas y 3 caídas, reflejando una tendencia alcista con retrocesos puntuales y un balance final positivo.

Fuente: narrativas-es

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, CaixaBank mostró una volatilidad del 8.57%, que es menor que su volatilidad anual del 24.81%. Esto indica que su comportamiento en el corto plazo es mucho más estable en comparación con el año anterior, presentando menos variaciones en su rendimiento. La diferencia en estas cifras sugiere un período de menor inestabilidad reciente para la entidad.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,3 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Al considerar todos los gastos, la ganancia final se eleva a 5.79B, que corresponde al fondo de inversión disponible después de realizar todas las deducciones necesarias.

La historia de CaixaBank

CaixaBank, S.A. es un banco español del Ibex 35 con sede social en Valencia y sede operativa en Barcelona. Se dedica a la banca universal y presta servicios financieros a particulares, pymes y grandes corporaciones.

Produce y comercializa cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos, seguros y soluciones de pago; sus líneas de negocio son banca minorista, empresas e institucional, gestión de activos, seguros y banca privada. Datos de interés: es de los mayores bancos por activos tras la fusión con Bankia (2021), con gran red de oficinas y cajeros, fuerte apuesta digital (CaixaBankNow e imagin) y principal accionista la Fundación Bancaria “la Caixa” vía CriteriaCaixa.