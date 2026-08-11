Oficial | Revisarán casa por casa para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales y habrá multas por no responder.

Con el plazo de la presentación de la Renta llegando a su fin, las “cartas del miedo” de Hacienda vuelven a escena. La Agencia Tributaria intensifica los controles sobre las declaraciones y pone el foco en posibles errores o discrepancias detectadas en los datos de los contribuyentes.

Estas comunicaciones irán casa por casa y no implican una sanción inmediata, pero sí obligan a revisar la información presentada. En muchos casos, el contribuyente deberá justificar o corregir datos para evitar problemas mayores con Hacienda.

Durante 2025, la Agencia Tributaria (bajo el gobierno de Pedro Sánchez), ha enviado más de 80.000 cartas, lo que marca un récord desde que se aplica este sistema de control. Además, el organismo debe resolver devoluciones antes de fin de año para evitar recargos.

Revisarán casa por casa para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales y habrá multas por no responder. (Fuente: Shutterstock).

Quién recibirá las cartas “del miedo” de Hacienda en España

Las “cartas del miedo” están dirigidas a contribuyentes que presentan indicios de discrepancias en sus declaraciones. La Agencia Tributaria presta especial atención a los autónomos, aunque cualquier individuo puede recibir una notificación.

El objetivo de estas cartas es claro: el contribuyente debe explicar, justificar o rectificar la información presentada en su declaración de la Renta. No se trata de una sanción automática, ya que existe un margen para aclarar la situación.

No obstante, si no se logra justificar la discrepancia, la Agencia Tributaria puede iniciar un proceso de regularización que derive en sanciones económicas. Entre los errores más comunes se encuentran deducciones indebidas, ingresos no declarados o ayudas incorrectamente informadas.

Revisarán casa por casa para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales y habrá multas por no responder. (Fuente: Shutterstock).

Clasificación de las cartas del miedo de Hacienda y su significado

No todas las “cartas del miedo” poseen el mismo alcance. Algunas se limitan a proporcionar información, mientras que otras requieren un requerimiento formal por parte de la Agencia Tributaria.

Las cartas informativas únicamente comunican información y no solicitan una respuesta obligatoria, aunque se aconseja verificar su contenido. Desempeñan un papel de advertencia preventiva.

Por otro lado, las cartas de requerimiento efectivamente demandan una respuesta. Se envían en situaciones donde Hacienda identifica discrepancias entre la declaración presentada y sus registros fiscales. Ignorar dichas cartas puede conllevar sanciones.

Multas y recargos: qué pasa si no respondes a Hacienda

Las consecuencias de no responder a las “cartas del miedo” pueden ser importantes. Si la declaración sale a pagar y no se abona, se aplican recargos crecientes desde el primer mes.

El recargo es del 1% el primer mes y aumenta un 1% adicional por cada mes de retraso. A partir de los 12 meses, el recargo alcanza el 15% más intereses de demora.

En casos más graves, como no justificar discrepancias tras un requerimiento, las sanciones pueden ir del 50% al 150% de la deuda. Si no existe deuda, la multa puede ser de 200 euros. Incluso puede ser de 100 euros si no se presenta la declaración sin requerimiento previo.

Además, si Hacienda no realiza a tiempo las devoluciones correspondientes, puede aplicar un recargo del 0,4% en determinados casos.

Listado clave: todas las sanciones y recargos de las “cartas del miedo”

Recargo del 1% el primer mes por pago fuera de plazo.

Aumento del 1% adicional por cada mes de retraso.

Recargo del 15% más intereses tras 12 meses.

Multas entre el 50% y el 150% de la deuda en caso de requerimiento.

Sanción fija de 200 euros si no hay deuda pero se ignora la obligación.

Multa de 100 euros si no se presenta la declaración sin requerimiento previo.

Posibles recargos del 0,4% si hay retrasos en devoluciones.

Qué hacer si recibes una “carta del miedo” de Hacienda