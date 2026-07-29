Caixabank gana 3.203 millones en el primer semestre, un 8,5% más, pero no convence en las expectativas.

CaixaBank luce números de récord en los resultados del primer semestre de este ejercicio. La entidad catalana obtuvo un beneficio neto de 3.203 millones de euros, lo que representa un incremento del 8,5% respecto a un año antes cuando alcanzó los 2.951 millones, impulsado por el fuerte dinamismo de la actividad comercial gracias al crecimiento del negocio bancario, el avance de los ingresos por servicios y de las carteras participadas.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, explicó que “cerramos un semestre de fuerte crecimiento de la actividad comercial. Alcanzamos un beneficio de 3.203 millones de euros y mantenemos una rentabilidad del 18%, cifras que demuestran que seguimos ejecutando con gran éxito nuestro Plan Estratégico”.

Sin embargo, a pesar de los números y el optimismo de Gortázar, e incluso la mejora de 3.131 millones de euros esperados por el consenso de Bloomberg, el mercado reaccionó con una fuerte caída de los títulos del banco que a primera hora de la tarde se desvalorizan un 6,49%.

Los motivos detrás de la caída de los títulos de Caixabank.

Los motivos detrás de la caída de los títulos de Caixabank

Las principales casas de análisis coinciden en destacar una falta de mejora en las previsiones en relación a la rentabilidad. “No mejorar las previsiones en este punto es claramente una sorpresa negativa y difícil de encontrarle sentido”, afirma un informe de Jefferies.

Para Renta 4, el castigo obedece a la falta de previsiones en su mejora de la rentabilidad de los ingresos, es decir, a un crecimiento más eficiente y no por simplemente aumentar la masa de clientes.

“Esperamos reacción negativa de la cotización ante la ausencia de mejora de la guía de crecimiento de los ingresos por servicios financieros y un margen de intereses que viene principalmente apoyada por los volúmenes”, señala Nuria Álvarez, analista del banco de inversión.

El balance final de Caixabank

Así las cosas, el empuje del balance se apoyó en el intenso ritmo de captación de clientes y nóminas, y una mejora sostenida en cuotas de mercado. CaixaBank detalló que hubo más de 1,1 millones de altas de clientes en los últimos doce meses y aumentó en aproximadamente 210.000 la cifra de particulares con nómina domiciliada, que cierra junio en 6,4 millones.

Por su parte, el margen de intereses, que mide la diferencia entre lo que ingresa un banco por prestar dinero y lo que paga por sus depósitos, subió un 2% en tasa interanual, hasta situarse en 5.390 millones de euros de enero a junio. Mientras los ingresos por comisiones subieron un 7,4%, hasta situarse en los 2.772 millones.

Los ingresos de la cartera de participadas alcanzaron los 229 millones de euros en los seis primeros meses del año, un 11,2% más que en el mismo periodo de 2025.

Así, el margen bruto (ingresos totales) se incrementa un 3,7%, con 8.338 millones de euros a cierre de junio; y el margen de explotación, con 5.018 millones, se eleva un 3,2%.

La cuenta de resultados se vio impactada por la contabilización del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones (IMIC), por una cuantía de 304 millones de euros en los seis primeros meses del ejercicio, frente a los 296 millones del mismo periodo de 2025.

Fuerte aumento en créditos

Entre enero y junio, el banco registró una buena dinámica comercial tanto en crédito como en recursos, que llevó el volumen de negocio a casi 1,2 billones de euros a final del semestre, un 7,8% más que un año antes.

Por su parte, los recursos de clientes alcanzan 771.943 millones de euros a final del primer semestre, con un incremento del 7,6% respecto a un año antes. En tanto, los activos baja gestión, crecieron un 14,9%, hasta 216.741 millones. Se destacan crecimientos del 16,1% en patrimonio gestionado en fondos de inversión, carteras y SICAVs y del 11,7% en planes de pensiones.

Sólida posición financiera

CaixaBank mantuvo su fortaleza financiera, con una intensa generación orgánica de capital y amplios niveles de liquidez, y continuó mejorando la calidad crediticia que lleva, de nuevo, a una reducción de la morosidad, que se sitúa por debajo del 1,8%.

El saldo de dudosos desciende hasta 7.839 millones de euros (785 millones menos en el año), mientras los fondos para insolvencias, que se situaron en los 6.335 millones, sitúan la ratio de cobertura en el 81%, con una mejora de cuatro puntos porcentuales respecto al 77% de diciembre del 2025.

En lo que se refiere al capital, la ratio Common Equity Tier 1 (CET1) se situó en el 12,5% a cierre del periodo. Esta ratio recoge el impacto extraordinario de 20 puntos básicos del octavo programa de recompra de acciones anunciado el pasado mes de abril, por 500 millones de euros.

La evolución de la ratio CET1 en el primer semestre, excluyendo el impacto extraordinario mencionado anteriormente, mejora en 16 puntos básicos y se explica por la generación de capital (+134 pb), minorada por la evolución orgánica de los activos ponderados por riesgo (-33 pb) y la previsión de dividendo con cargo al ejercicio (payout 60%), entre otros motivos.

Asimismo, los activos líquidos totales ascienden a 165.763 millones de euros y el Liquidity Coverage Ratio del Grupo (LCR) es del 184%, mostrando una holgada posición de liquidez y muy por encima del mínimo requerido del 100%.

Remuneración al accionista

En relación con la retribución al accionista, el Consejo de Administración aprobó en enero una distribución en efectivo de entre el 50% y el 60% del beneficio neto consolidado de 2026, a abonar en dos pagos: un dividendo a cuenta por importe de entre el 30% y el 40% del beneficio neto consolidado correspondiente al primer semestre del año, que se pagará durante el mes de noviembre; y un dividendo complementario, sujeto a aprobación final por parte de la Junta General de Accionistas que se hará efectivo en abril de 2027.

De esta manera, el importe a repartir en concepto de dividendo a cuenta se situaría en el rango entre 961 y 1.281 millones de euros. Con todo, el banco aclaró que el importe final de dicho dividendo a cuenta se definirá el próximo mes de octubre.