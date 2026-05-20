Representación exacta realizada con IA de Mar, dueña de un bar en Galicia. Imagen ilustrativa basada en la escena difundida por Noticias Cuatro. Fuente: ChatGPT.

Cada vez más españoles pagan el café, la compra o una cena con tarjeta, el móvil o aplicaciones digitales. El efectivo perdió terreno en los últimos años y la hostelería se adaptó a esa transformación.

Sin embargo, algunos pequeños negocios comenzaron a cuestionar el coste económico que implica aceptar pagos electrónicos, sobre todo en consumiciones de importe reducido. x

Ese es el caso de Mar, propietaria de un bar en Galicia, quien decidió eliminar el pago con tarjeta y volver exclusivamente al efectivo. La hostelera sostiene que las comisiones bancarias terminan afectando directamente la rentabilidad de productos baratos, como el café, cuyo precio ronda los 1,30 euros.

“De esos 1,30 euros todavía tenemos que pagarle una comisión al banco” , explicó en declaraciones a Noticias Cuatro. Según señala, a los costes habituales del negocio se suman impuestos, alquiler, suministros energéticos y materia prima, mientras que las entidades financieras continúan cobrando porcentajes por cada operación realizada con datáfono.

¿Por qué algunos bares quieren dejar de aceptar tarjetas?

El sector hostelero figura entre los más afectados por las comisiones bancarias debido al gran volumen de pagos pequeños que registra diariamente.

Aunque las cantidades individuales parezcan mínimas, muchos propietarios aseguran que el impacto acumulado termina reduciendo márgenes que ya son muy ajustados.

¿Por qué algunos bares quieren dejar de aceptar tarjetas? Fuente: Shutterstock.

Mar sostiene que, después de afrontar todos los gastos del negocio y cumplir con las obligaciones fiscales, todavía debe ceder parte de sus ingresos al banco “por el simple hecho de cobrar”. Para muchos pequeños comerciantes, esa situación resulta cada vez más difícil de sostener.

La expansión de los pagos digitales también modificó los hábitos de consumo. Tras la pandemia, el uso del efectivo cayó con fuerza en España y actualmente más de dos tercios de la población utiliza medios electrónicos para las compras cotidianas. Incluso, el volumen de operaciones con tarjeta ya superó al dinero físico en circulación diaria.

¿Es legal que un bar rechace pagos con tarjeta?

La legislación española no obliga a bares, restaurantes o comercios a aceptar pagos con tarjeta . La única exigencia consiste en informar de manera visible a los clientes cuando el establecimiento no admite ese método de pago.

¿Es legal que un bar rechace pagos con tarjeta? Fuente: Shutterstock.

Aun así, muchos hosteleros reconocen que eliminar el datáfono puede implicar la pérdida de clientes , especialmente en zonas turísticas o grandes ciudades, donde cada vez menos personas llevan efectivo encima. La comodidad y rapidez de los pagos digitales se convirtió en un factor importante para el consumidor.