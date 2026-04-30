La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este jueves, 30 de abril de 2026 es de 18,34 euros y fijan un total de 732.418 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,76%. En los últimos 10 días, la acción mostró predominio bajista: cinco caídas seguidas, dos repuntes y un nuevo retroceso final, con saldo de siete jornadas negativas y tres positivas que apuntan a debilidad de corto plazo. En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se ha situado en un 15.97%, lo cual es notablemente menor que su volatilidad anual del 31.49%. Esto indica que el comportamiento de la entidad en el corto plazo es mucho más estable en comparación con las variaciones experimentadas a lo largo del último año. La cifra de 15.97% sugiere que, a pesar de las fluctuaciones del mercado, BBVA ha mantenido una consistencia relativamente mayor en su desempeño reciente. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de inversión y seguros. A nivel general, es conocido por su enfoque en la digitalización y la innovación en el sector bancario, así como por su presencia internacional en varios países de América Latina y Estados Unidos.