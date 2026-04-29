En la apertura de mercados de este miércoles, 29 de abril de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 18,86 euros y registran un volumen de 209718 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,45% en comparación con el día pasado. En los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró predominio de caídas, con una racha bajista en el tramo central y un repunte de tres jornadas al final que atenúa, pero no revierte, las pérdidas acumuladas. La volatilidad económica de la última semana de BBVA se sitúa en un 15.46%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 31.49%. Esto indica que su comportamiento en el último período ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones del año anterior. La cifra de la semana sugiere una reducción en la inestabilidad y un menor nivel de fluctuaciones en el rendimiento de las acciones de la entidad bancaria. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de inversión y seguros. A nivel general, es conocido por su enfoque en la digitalización y la innovación en el sector bancario, así como por su presencia internacional en varios países de América Latina y Estados Unidos.