Bankinter no tiene entre sus planes subirse al tren de los criptoactivos. Así lo destacó su consejera delegada Gloria Ortiz, ante los periodistas cuando se refirió a los planes del banco al respecto de las criptomonedas. “No tenemos en el corto plazo ninguna intención de ofrecer criptoactivos a nuestros clientes”, fue así de tajante su respuesta.

Con todo, vale recordar que Bankinter anunció la semana pasada un acuerdo de inversión con Bit2Me, empresa líder en activos digitales del mercado hispanohablante, por el que adquiría una participación de su capital, sumándose así a una ronda de 30 millones anunciada en el pasado mes de agosto, según informó El Cronista España.

En otro orden, tanto Ortiz como el director financiero de la entidad naranja, Jacobo Díaz, aseguraron que no contemplan comprar el banco irlandés Permanent TSB ni efectuar ninguna adquisición en Irlanda, “pero ven oportunidades para captar clientes en el país”.

Tampoco prevén ningún impacto del impuesto bancario español en 2026 y 2027, aunque sí que los ingresos netos por intereses en 2026 crezcan en correlación con el aumento del volumen, y se fijan como objetivo un crecimiento de un solo dígito alto en comisiones.

Por último, Ortiz dijo que percibe cierto comportamiento irracional, especialmente en el negocio hipotecario en España.

Opinión de los analistas

Tanto en Jefferies como en Renta 4 coinciden en afirmar que l os resultados no sorprendieron en relación con las principales líneas de la cuenta cumpliendo con sus estimaciones.

Los analistas del banco de inversión estadounidense destacan que las cifras del cuarto trimestre están “en línea con el consenso”, tanto en beneficio neto como en resultado antes de impuestos, si bien señalan una “ligera debilidad” en el margen de intereses como el principal punto de atención del mercado.

Jefferies reconoce que el margen de intereses creció un 1% trimestral y un 4% interanual en el cuarto trimestre, pero prende la alarma ante un estrechamiento de los márgenes de clientes de cinco puntos básicos frente al trimestre anterior, “debido a la caída de las rentabilidades del crédito y a un coste de los depósitos que se mantuvo prácticamente plano”.

A Jefferies le preocupa el coste del pasivo, tras el éxito de las campañas de captación de cuentas digitales, que aportaron cerca de 5000 millones de euros en 2025, ya que plantea dudas sobre hasta dónde puede bajar el coste de los depósitos en adelante. Como contrapartida, subraya que las comisiones netas se situaron un 2% por encima del consenso y que los costes fueron algo más bajos de lo esperado, “lo que permitió que el beneficio antes de provisiones superara ligeramente las previsiones”, destaca.

El banco se reafirma en recomendación de ‘mantener’, con un precio objetivo de 13,5 euros por acción. Promediando la tarde el papel se está negociando a 13,82 euros, esto es 32 céntimos por arriba.

En tanto, el banco de inversión español reconoce que, frente a sus previsiones, el beneficio neto del cuarto trimestre fue un 3% inferior debido a mayores provisiones, “aunque en comparación con el consenso el beneficio superó las estimaciones en un 2%, apoyado en una mejor evolución de las comisiones netas (avanzaron un 11,5% interanual en el cuarto trimestre y alrededor del 11% en 2025) y de los gastos de explotación”.

Pondera, además, el control de costes, con unos gastos de explotación en línea con la guía del banco, y la mejora de la calidad crediticia, con una morosidad del 1,94% y un coste de riesgo de 33 puntos básicos.

Por el lado negativo, Renta 4 advierte de que el margen de intereses del conjunto de 2025 cayó un 2%, frente a una guía inicial de estabilidad o ligero crecimiento. Punto seguido, afirma que el coste de los depósitos minoristas se situó por encima de lo previsto.

Renta 4 reitera su recomendación de ‘mantener’, con un precio objetivo de 13,6 euros.