Bankinter cerró 2025 con el mejor resultado de su historia al lograr superar por primera vez los 1000 millones de euros de beneficio, tras marcar ganancias por 1090 millones, cifra que explica una suba interanual del 14,4%. Y, a pesar de superar, además, los 1083 millones proyectados por consenso de analistas de Bloomberg, a primera hora de la tarde la acción baja un 3,09% comercializándose por debajo de los 14 euros al tocar el precio 13,79 euros.

Para Jefferies este castigo responde a la debilidad mostrada en el margen de intereses, que lo sitúa como el principal punto de atención del mercado. Aunque el banco de inversión estadounidense destaca que las cifras del cuarto trimestre están “en línea con el consenso”, tanto en beneficio neto como en resultado antes de impuestos.

En el cuarto trimestre, el beneficio neto de Bankinter ascendió a 278 millones de euros.

De acuerdo a la entidad que lidera Gloria Ortiz, el crecimiento de doble dígito de los beneficios obedeció a un impulso comercial cada vez más diversificado en todos los negocios y geografías en las que el banco opera, y a una focalización estratégica hacia los productos y actividades de mayor aportación de valor.

“Todas las ratios de la cuenta confirman los buenos resultados del ejercicio. La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) se sitúa en un histórico 18,9%, un punto porcentual por encima de la misma ratio del año pasado, y con un ROTE del 20%”, informó en el informe enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por su parte, la ratio de capital CET1 cierra en el 12,72%, superando en 31 puntos básicos a la de hace un año y muy por encima del mínimo regulatorio exigido para el banco por el Banco Central Europeo (BCE), que era a diciembre del 8,36%. En tanto, en términos de eficiencia Bankinter mantiene el liderazgo con una ratio del 36,1%, que supone una mejora de 23 puntos básicos año contra año.

La cartera de créditos sobre clientes asciende a 84.100 millones de euros, lo que supone un 5% más que hace un año, “en un entorno comercial muy competitivo”.

Los recursos gestionados fuera de balance alcanzaron los 68.500 millones de euros, con un crecimiento del 19%, encadenando “otro ejercicio histórico”. De acuerdo a Bankinter, esta dinámica refleja el peso creciente de la gestión de activos, la banca patrimonial y los productos de inversión como palancas estructurales de crecimiento del Grupo.

Otro dato positivo aparece en el apartado “morosidad” ya que se reduce en 17 puntos básicos respecto a la ratio de 2024, hasta el 1,94%, con un índice de cobertura del 68%.

El banco destacó que dio un fuerte impulso en el año a la captación de negocio y generado un mayor crecimiento de los “ingresos procedentes del negocio típico con clientes”, lo que se tradujo en el buen comportamiento de los márgenes de la cuenta.

Como también que el crecimiento de los volúmenes de negocio y la focalización en las actividades de mayor retorno comercial permitió compensar el impacto negativo que, especialmente en la primera parte del ejercicio, tuvo la evolución de los tipos sobre el margen de interés, dato que castiga los títulos de Bankinter en la sesión de hoy, como ya se vio.

Con todo, la entidad buscó minimizar el impacto al subrayar que se trata de “un impacto que, aunque fue atenuando a lo largo del año, llevó a una ligera caída del 1,8% en el margen de interés, que cerró el año con un importe total de 2.237 millones de euros”. “No obstante”, siguió, “el margen de interés del cuarto trimestre estanco de 2025 ya es superior al anterior, el del tercer trimestre de 2025 (un 0,7% más), así como al del cuarto trimestre de 2024: un 3,6% más”.

Margenes de la cuenta

El margen bruto, que agrupa la totalidad de los ingresos, cierra 2025 con una mejora del 5% respecto a la misma cifra de 2024, superando por primera vez los 3.000 millones de euros, en concreto hasta los 3.047 millones.

Por lo que se refiere al margen de explotación antes de provisiones, alcanza los 1.947 millones de euros, un 5,4% más que hace un año, “y ello tras asumir unos costes operativos que crecen un 4,3% respecto a 2024”. No obstante, el mayor crecimiento de los ingresos llevó a una mejora de la eficiencia, que cierra en un 36,1%.

Fuerte impulso de Portugal e Irlanda

Entre los diferentes mercados geográficos en los que Bankinter desarrolla su actividad, España sigue siendo el que realiza la mayor aportación al margen bruto, si bien el resto de mercados incrementan su aportación a un mayor ritmo, tanto Portugal como, especialmente, Irlanda.

La cartera de inversión en España alcanza los 68.000 millones de euros, con un crecimiento anual del 3%, más acentuado en el negocio de empresas. Por su parte, los recursos minoristas alcanzan los 80.000 millones de euros, con un alza del 5%. Asimismo, Bankinter destaca el crecimiento que experimentaron los recursos gestionados fuera de balance más activos bajo custodia, un 18% más, hasta los 145.000 millones.

Así, el resultado antes de impuestos del negocio en España en 2025 fue de 1.283 millones de euros, con un incremento del 14%.

Por lo que se refiere a Portugal, el crecimiento de la cartera de inversión fue del 9%, hasta los 11.000 millones de euros. Los recursos minoristas ascienden al final de año a 10.000 millones, lo que supone un alza del 8%, y en cuanto a los recursos gestionados fuera de balance más activos bajo custodia, experimentan un incremento anual incluso superior al de España, de un 28%, llegando hasta los 11.000 millones. El resultado antes de impuestos de Bankinter Portugal en 2025 fue de 210 millones, con un crecimiento del 7%.

Con todo, la velocidad de crecimiento en el negocio de Irlanda es muy superior al del resto de las geografías. La cartera de inversión se incrementa en el año un 23%, hasta los 5.000 millones de euros. Dentro de esta cifra, 4000 millones son hipotecas, un producto en el que el banco se está convirtiendo en un referente en este mercado, con una cartera que crece al 27%.

Todos los márgenes de la cuenta de Irlanda crecen a mayor ritmo que el resto de geografías, con un margen bruto que se incrementa un 14%. El resultado antes de impuestos se sitúa en 46 millones de euros, un 13% superior al de 2024.

De cara a 2026, Bankinter afronta el año con “la ambición de que el nuevo ejercicio sea otro año récord en volúmenes, margen bruto, eficiencia, beneficio neto y rentabilidad”, concluyó