El emblemático Tren de Arganda, ese ferrocarril histórico que durante más de un siglo ha unido Madrid con Arganda del Rey, regresa a la acción tras un año de renovación en parte de su vía. La popular formación retomará sus circulaciones el próximo 29 de marzo de 2026, marcando el inicio de su temporada de primavera. Esta noticia ilusiona a aficionados al patrimonio ferroviario, familias y turistas que buscan experiencias únicas en la Comunidad de Madrid. El Centro de Iniciativas Ferroviarias Vapor Madrid (CIFVM), asociación sin ánimo de lucro, es la entidad responsable de su recuperación, conservación y explotación desde 1987. Las recientes obras de renovación de la vía se realizaron con medios propios y el esfuerzo voluntario de sus socios, permitiendo que el tren vuelva a circular con total seguridad y en óptimas condiciones. Conocido popularmente por el célebre pareado “El tren de Arganda, que pita más que anda”, este convoy representa mucho más que un simple viaje. Se trata del único ferrocarril histórico con tracción a vapor que sigue operativo en la Comunidad de Madrid y uno de los cinco que permanecen activos en toda España. Su historia se remonta a 1886, cuando se inauguró la línea original Madrid-Arganda con 27 kilómetros de longitud. Con el tiempo, la red llegó a extenderse hasta 161 kilómetros y 27 estaciones, conectando la estación del Niño Jesús en Madrid con Alocén, en Guadalajara. Durante décadas, fue un medio de transporte esencial para los municipios de la zona. El recorrido actual conserva aproximadamente 3,5 kilómetros del trazado histórico y comienza en la estación de La Poveda, en Arganda del Rey. A los pocos minutos, el convoy cruza el río Jarama por un impresionante puente metálico ferroviario de 175 metros de longitud, el más largo de estas características que se conserva en la región. Tras atravesar el puente, el tren discurre junto a los Cantiles del Piúl, unas formaciones rocosas de gran valor paisajístico que evocan escenarios del lejano Oeste americano. El trayecto culmina en el apeadero de la Laguna del Campillo, en Rivas-Vaciamadrid, un espacio natural protegido que sirve de refugio para numerosas especies de flora y fauna. El viaje completo de ida y vuelta dura unos 45 minutos y se realiza a una velocidad media de 15 km/h. Esta lentitud permite disfrutar del paisaje, observar el funcionamiento de locomotoras y coches centenarios, y vivir la experiencia como si se viajara en el siglo XIX. El Tren de Arganda ofrece dos modalidades para adaptarse a todos los públicos: La temporada de primavera 2026 se extenderá desde el 29 de marzo hasta el 14 de junio. El tren circulará los domingos, el primer sábado de cada mes y algunos festivos, con salidas a las 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas. Para grupos de más de 60 personas, también está disponible bajo demanda en días laborables. Los niños menores de 3 años viajan gratis si no ocupan plaza. Existe además la opción premium del coche salón por 15 euros (mínimo 6 personas). Para reservar billetes en Vapor Madrid, el proceso se realiza exclusivamente de forma online a través del formulario web disponible en su página. Primero selecciona la fecha, hora y tipo de tren (histórico, lanzadera o ambos), luego indica el número de pasajeros a partir de 3 años y rellena los datos personales: nombre, apellidos, email (repetido para confirmación), teléfono opcional y cantidad de menores de 3 años (que viajan gratis). Finalmente, serás redirigido a la pasarela de pago seguro con tarjeta para completar la transacción; una vez pagado, recibirás un correo electrónico con el localizador de reserva. Las reservas online se pueden hacer hasta las 21:00 del día anterior al viaje. Tras la reserva, debes presentarte en la taquilla de la Estación de Poveda (no la de metro La Poveda) al menos 20 minutos antes de la salida del tren, mostrando el localizador (en papel o pantalla) para recoger los billetes físicos. Para visitas combinadas con tren histórico de las 13:00 h, llega antes de las 12:00. Las cancelaciones o modificaciones solo son posibles hasta las 23:59 del viernes anterior (para domingos) o jueves (para sábados); no hay reembolso si llegas tarde o pierdes el tren. No se admiten mascotas salvo perros guía, y los menores de 3 años requieren un billete gratuito en taquilla aunque no ocupen asiento.