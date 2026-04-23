La pensión de jubilación vuelve a estar en el centro del debate tras un caso que ha generado impacto y preocupación. Un trabajador ha perdido su derecho a cobrar la pensión de jubilación pese a haber acumulado más de 47 años de cotización, un dato que en principio parecería suficiente para acceder a la prestación. Sin embargo, la resolución deja claro que no es el único requisito. La clave está en una deuda con la Seguridad Social que, aunque relativamente baja, resultó determinante. La normativa vigente exige estar al corriente de pago para acceder a la pensión de jubilación, y este requisito se aplica incluso cuando el trabajador ha cumplido con décadas de aportes. El caso evidencia cómo una deuda puede bloquear completamente el acceso a la prestación. Este escenario pone el foco en las condiciones reales que rigen el acceso a la pensión de jubilación. No basta con acumular años de trabajo ni con cumplir la edad legal, sino que también es imprescindible cumplir con todas las obligaciones económicas frente al sistema. La falta de cumplimiento en este punto puede tener consecuencias definitivas. La normativa es clara y no deja margen de interpretación: solo podrán solicitar la pensión de jubilación quienes estén al corriente de pago de sus cuotas. En caso contrario, la prestación será denegada independientemente de las cotizaciones acumuladas, lo que convierte este requisito en un filtro clave para acceder al derecho. Esto es exactamente lo que le ocurrió a un hombre de 68 años que, pese a contar con más de 47 años cotizados, vio rechazada su solicitud. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) consideró que no cumplía con los requisitos exigidos en el momento de la solicitud, lo que bastó para denegar la pensión. El motivo fue una deuda concreta de 1624,97 euros en cuotas impagadas como autónomo. Aunque existían otras deudas por valor de 16.661,30 euros, estas no se tuvieron en cuenta al estar prescritas. Aun así, la existencia de una deuda vigente fue suficiente para bloquear el acceso a la pensión de jubilación. El afectado solicitó la pensión en el año 2020, momento en el que acumulaba 47 años, 4 meses y 4 días cotizados. Dentro de ese período, 793 días correspondían a un régimen de pluriactividad, lo que refuerza la magnitud de su historial laboral y de aportes al sistema. A pesar de ello, la Seguridad Social denegó la solicitud argumentando que no se encontraba al corriente de pago y que no se había producido el hecho causante en los términos exigidos. Esta interpretación fue clave para frenar el acceso a la prestación. El caso llegó a los tribunales tras la reclamación del trabajador, pero tanto el Juzgado de lo Social nº21 de Barcelona como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmaron la decisión inicial. Ambos coincidieron en que no cumplía los requisitos legales necesarios. La legislación establece de forma explícita que las cotizaciones acumuladas no dan derecho por sí solas a la pensión de jubilación. Es obligatorio cumplir con todos los requisitos en el momento de la solicitud, y entre ellos se encuentra estar al corriente de pago con la Seguridad Social. En este caso concreto, los magistrados señalaron que el trabajador no cumplía con esta condición básica. Además, se tuvo en cuenta que su baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) había sido anulada, lo que complicaba aún más su situación administrativa. Esto implicaba que el trabajador continuaba dado de alta y desarrollando su actividad hasta abril de 2021. Por tanto, no podía reclamar la pensión con efectos desde 2017, ya que seguía en activo y no se cumplían los requisitos exigidos para generar el derecho. El tribunal concluyó que existía una deuda vigente que impedía el acceso a la pensión de jubilación. Aunque el trabajador había cotizado durante más de 47 años, este elemento fue determinante para bloquear su derecho, dejando claro el peso de las obligaciones pendientes. La sentencia insiste en que el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social es esencial. No basta con los años cotizados si existen deudas pendientes en el momento de solicitar la prestación, ya que el sistema exige regularidad total en los pagos. Finalmente, se le denegó la pensión de jubilación hasta que satisfaga la deuda. Este caso refuerza un mensaje claro para todos los trabajadores: cualquier deuda, por pequeña que sea, puede impedir el acceso a una prestación clave tras toda una vida laboral.