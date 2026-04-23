La cotización del Ripple este jueves, 23 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 1,68 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,15% en comparación con el día pasado. El precio del Ripple ha mantenido una tendencia positiva en relación al euro en los últimos días. Esto indica que el crecimiento ha sido constante y favorable. Ripple muestra una tendencia claramente bajista: en la última semana cayó un -3.64% y en el último año acumula un -53.57%, lo que implica una rentabilidad negativa tanto a corto como a largo plazo; quienes mantuvieron la inversión durante 12 meses habrían sufrido pérdidas significativas y la debilidad reciente refuerza la presión vendedora y la elevada volatilidad del activo. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 40.63 %, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 59.29 %, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.