Este jueves, 23 de abril de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 65,29 euros. El valor de apertura refleja una variación del 130,02256 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere un crecimiento sostenido en su valor en el mercado. La cotización de Litecoin muestra un desempeño débil: en la última semana retrocedió un 1.89%, evidenciando ligera presión bajista de corto plazo y en el último año acumula una caída del 54.05%, lo que implica una rentabilidad claramente negativa para quienes mantuvieron la inversión en ese período. Esta evolución refleja alta volatilidad y un sesgo bajista reciente, por lo que una recuperación sostenida requeriría catalizadores significativos para revertir la tendencia. La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 33.14%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 56.52%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.