La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este jueves, 23 de abril de 2026 en España es de 91.795,8 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -0,05%. El precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que ambos han ido en aumento, lo que es alentador para los inversores. Una tendencia positiva sugiere confianza en el mercado, aunque es importante monitorear posibles fluctuaciones futuras. En la última semana, la cotización de Bitcoin registró un leve avance del 1.01%, lo que sugiere una recuperación moderada en el corto plazo; no obstante, en el último año acumuló una variación del -33.78%, reflejando una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la inversión durante ese periodo. En conjunto, la evolución indica alta volatilidad: el repunte semanal no compensa la corrección anual, por lo que el balance a 12 meses sigue siendo desfavorable. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin se sitúa en 37.87813901200522 %, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con su volatilidad anual de 37.42418593478533 %. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.