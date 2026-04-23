La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este jueves, 23 de abril de 2026 en España es de 2.732,21 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -2,09%. El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados, con un dato de -1 superior a 0. Esto indica que ambos activos han experimentado un crecimiento sostenido en su valor en el período analizado. La cotización de Ethereum muestra un desempeño débil: en la última semana cayó un -4.22% y en el último año acumula un -48.71%, lo que implica una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la inversión durante ese periodo; estas variaciones reflejan una tendencia bajista y la elevada volatilidad del activo. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 49.01%, es menor que la volatilidad anual del 61.51%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.