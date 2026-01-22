Frigiliana, ubicada en el corazón de la Axarquía malagueña, es una de las joyas ocultas que España atesora con gran celo. Con sus estrechas calles empedradas, casas encaladas y balcones rebosantes de flores, este pueblo andaluz presenta una imagen que parece extraída de un cuadro.

Con una población que oscila alrededor de los 3000 habitantes, según los datos más recientes, Frigiliana mantiene ese aire íntimo y acogedor característico de los pequeños pueblos, pero con un encanto que cautiva a cada visitante.

Uno de sus principales atractivos es su casco antiguo, un laberinto de calles que evoca la influencia morisca en la región. Los turistas optan por visitar las ruinas del castillo y el Barribarto, el barrio morisco-mudéjar, que se erige como un testimonio vivo de la rica historia de Frigiliana. El murmullo de sus fuentes y la vista panorámica del Mediterráneo desde sus miradores invitan a la contemplación en cada rincón.

Ya sea para sumergirse en su historia, disfrutar de su gastronomía típica o simplemente relajarse en un entorno de ensueño, una escapada a Frigiliana es una experiencia que los españoles no deben dejar pasar.

Fugadas de fin de semana: la maravilla de Málaga, el pueblito de 3000 habitantes con bellos paisajes que puedes explorar en un día (foto: Pexels).

Frigiliana: Una joya histórica en el corazón de Andalucía

Frigiliana, situada en la Axarquía, una de las nueve comarcas de la provincia de Málaga, en la comunidad autónoma de Andalucía, ha sido el hogar de diversas culturas a lo largo de su historia. Las primeras evidencias de presencia humana se remontan a la prehistoria, seguidas de influencias fenicias y romanas, como lo demuestran los restos arqueológicos de las factorías de salazones.

No obstante, fue durante la dominación árabe cuando Frigiliana adquirió gran parte de su carácter arquitectónico y cultural, destacando la célebre “Batalla de la Peña de los Enamorados” en 1569, donde los moriscos resistieron valientemente a las tropas cristianas.

Después de la Reconquista, el pueblo se transformó en un centro agrícola y artesanal y en tiempos recientes, ha emergido como un destino turístico emblemático en Andalucía, apreciado por su rica historia y su encanto tradicional.

Ruta para alcanzar Frigiliana desde Málaga

Llegar a Frigiliana desde Málaga es bastante sencillo, dado que se localiza a unos 57 km al este de la ciudad. La ruta básica en coche y la opción de transporte público son las siguientes:

Transporte en coche: Toma la A-7 en dirección a Almería y sigue las indicaciones hacia Frigiliana.

Transporte público: Existen autobuses que conectan Málaga con Frigiliana, facilitando el acceso a este encantador destino.

Viajar en automóvil:

Salir de Málaga y toma la autovía A-7 en dirección a Almería.

Continuar por la A-7 hasta la salida 292 hacia Nerja/Frigiliana.

Seguir las indicaciones hacia la MA-5105, que te llevará directamente a Frigiliana.

suele tomar alrededor de 45 minutos a 1 hora

Utilizando el transporte público: