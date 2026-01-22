Este es el nuevo modelo eléctrico de Mazda: el coche de la marca japonesa destaca por su avanzada tecnología. (Fuente: Madza).

La empresa automotriz Mazda ha lanzado un nuevo modelo de coche eléctrico, diseñado para quienes valoran la tecnología de vanguardia sin renunciar a la elegancia del diseño japonés.

Se trata del Mazda6e: desde la empresa aseguran que este modelo 100% eléctrico fusiona artesanía, funcionalidad y rendimiento para ofrecer una conducción intuitiva en cada trayecto. Asimismo, se puede conseguir en España desde 43.725 euros.

Asimismo, el coche ofrece dos opciones de transmisión: la batería estándar de 68,8 kWh proporciona una autonomía de 479 km, mientras que la batería de amplia autonomía de 80 kWh permite recorrer distancias de hasta 552 km.

Nuevo modelo Mazda6e: ¿cómo es su diseño?

El nuevo Mazda6e fusiona una estética minimalista con un diseño inspirado en los coupés. Su techo bajo y la silueta con una sección trasera corta refuerzan su carácter deportivo sin renunciar a la practicidad del maletero de los modelos 5 puertas.

El Mazda6e fusiona una estética minimalista. (Fuente: Mazda)

Diseño exterior

El diseño exterior del nuevo Mazda6e combina elegancia y robustez, con líneas fluidas y detalles llamativos.

Diseño interior

La cabina minimalista es diáfana y acogedora, según el concepto japonés de “ma”, que significa la belleza de lo diáfano. La integración de tecnologías de vanguardia mejora la experiencia de conducción a la vez que aporta comodidad.

Asiento del conductor

El avanzado asiento del conductor ofrece comodidad y una postura óptima para maniobrar con precisión y conducir con agilidad.

Iluminación

El nuevo Mazda6e presenta una llamativa iluminación LED en la parte delantera y trasera. Mientras se carga, la iluminación del logotipo frontal, el emblema en forma de ala y la barra de luces traseras parpadean para indicar que se está cargando.

La cabina cuenta con una estética minimalista, materiales de alta calidad y detalles meticulosamente elaborados, creando un ambiente que realza la serenidad. Los elementos tecnológicos, como la consola central y la cabina digital, están perfectamente integrados para mejorar la conducción sin distracciones.

Luces

En la oscuridad, el nuevo Mazda6e crea un ambiente especial con su exclusivo sistema de luces ambiente. Usando exclusivamente fuentes de luz indirecta, en la cabina se crea una atmósfera de tranquilidad, que se puede personalizar con sus 64 opciones de color.

Techo solar panorámico

El amplio techo solar panorámico inunda la cabina de luz natural, para crear un ambiente diáfano y sensación de amplitud. Equipado de serie con cristales tintados y aislamiento térmico, el techo solar se complementa con un parasol eléctrico en la versión Takumi Plus.

Spoiler trasero eléctrico

Cuenta con un spoiler trasero extensible eléctricamente que añade un toque deportivo y mejora la estabilidad en carretera. Este spoiler se despliega automáticamente a 90 km/h, aunque también puede accionarse manualmente para aumentar la carga aerodinámica y ofrecer una conducción más controlada y placentera.

Diseño dinámico de las llantas

Para acentuar el carácter deportivo de este vehículo totalmente eléctrico, las llantas de 19″ presentan un diseño de cinco radios y superficies planas en color negro. Además, su aerodinámica optimizada contribuye a aumentar la autonomía, logrando la armonía perfecta entre forma y función.

El nuevo Mazda6e posee tecnologías de vanguardia. (Fuente: archivo).

Nuevo modelo Mazda6e: ¿cómo es su tecnología?

Para mejorar aún más la experiencia de conducción, el nuevo Mazda6e cuenta con tecnologías de vanguardia integradas discretamente en su cabina minimalista.

Pantalla táctil

Conducción conectada digitalmente con la pantalla táctil de 14,6 pulgadas, que ofrece acceso rápido al entretenimiento y al sistema de navegación. Con una interfaz similar a la de un smartphone y accionamiento mediante deslizamiento, complementa el panel de instrumentos digital de 10,2 pulgadas, manteniéndote informado con la información esencial para la conducción.

Control por gestos y por voz

Reconocimiento de voz en nueve idiomas europeos. También puedes usar el control por gestos manuales para numerosas operaciones.

Amplio head- up display

Posee el head-up display de 50″ que proyecta datos directamente sobre el paisaje, para reducir la necesidad de desviar la vista de la carretera. También ofrece un "modo nieve" para garantizar la legibilidad en condiciones meteorológicas de nieve.

Sistema de sonido de 14 altavoces

Sistema de sonido de 14 altavoces de Sony. Combinado con los sistemas inalámbricos Apple CarPlay o Android Auto, además del control por voz, ofrece muchas opciones para el entretenimiento.

Control de A/C

Climatizador automático, que puede controlarse desde la pantalla táctil central o mediante el control por voz. Incluso dispone de una pantalla táctil trasera para ajustarlo.

Aplicación Mazda6e

El nuevo Mazda6e cuenta con una aplicación exclusiva, compatible con smartphones Apple y Android, que permite conectarse al vehículo.