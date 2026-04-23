Este jueves, 23 de abril de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 536,33 euros, cifra que refleja una variación del -0,9% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto indica que, a pesar de la estabilidad del euro, el Bitcoin Cash está experimentando un crecimiento, lo que puede reflejar un aumento en el interés de los inversores. Bitcoin Cash ha mostrado en la última semana un ligero avance del 0.29%, señal de un modesto impulso de corto plazo; no obstante, en el último año registra una variación de -22.88%, lo que evidencia una evolución negativa de su cotización y una rentabilidad desfavorable para los tenedores de largo plazo, con una recuperación reciente aún insuficiente para revertir la tendencia bajista anual. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 36.67 %, es menor que la volatilidad anual del 54.65 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.