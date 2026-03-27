Al menos por el momento, la guerra de Irán no asusta a Banco Santander. Su presidenta, Ana Botín, confirmó todos los objetivos del grupo para 2026, incluido crecimiento del beneficio frente a los 14.101 millones de euros de 2025 y una ratio CET1 del 12,8–13%, “gracias al sólido dinamismo comercial y la ejecución”. “En el primer trimestre de 2026, hemos continuado con la tendencia positiva de años anteriores, creciendo en número de clientes y en ingresos, mientras que se espera que los costes caigan en euros constantes interanualmente, dando como resultado una mejora en la eficiencia de aproximadamente 250 puntos básicos”, afirmó Botín durante la junta de accionistas que se celebra en la sede de la entidad en Boadilla del Monte, Madrid. Aseguró, además, que la calidad crediticia se mantiene sólida, con un coste del crédito dentro de lo previsto, “en consecuencia, vamos en línea para aumentar el beneficio en 2026 con respecto al año pasado”. Para Botín, la diversificación geográfica de Banco Santander es un factor diferencial clave en el entorno actual. “Nuestra presencia equilibrada en diferentes países y negocios mitiga sustancialmente el riesgo, al reducir la volatilidad, haciendo nuestros resultados más predecibles a lo largo del ciclo”. Por otra parte, la junta general de hoy someterá a aprobación la ampliación de capital necesaria para entregar acciones de Banco Santander en el marco de la adquisición de Webster Financial Corporation. En este contexto, la ejecutiva recordó que, tras la venta de Santander Polonia, anunciaron dos adquisiciones complementarias: TSB en el Reino Unido y Webster en Estados Unidos, ambas perfectamente alineadas con la jerarquía de capital impuesta por la entidad. Botín destacó el creciente impacto de la inteligencia artificial en todo el grupo. “La inteligencia artificial conllevará, probablemente, la mayor transformación económica y social desde la Revolución Industrial. Su impacto irá mucho más allá de la productividad. En banca nos permite analizar mejor los riesgos, prevenir el fraude, personalizar servicios y ampliar el acceso al crédito”. De hecho, la IA ya está generando un impacto tangible en el grupo y Banco Santander espera que aporte más de 1000 millones de euros en valor de negocio (ahorros e ingresos) de aquí a 2028. De cara al futuro, Botín reafirmó los objetivos de Santander para 2026–2028 que pasan por superar los 20.000 millones de euros de beneficio; una rentabilidad, medida en términos de RoTE, superior al 20% y superar los 210 millones de clientes en 2028. Estos objetivos se sustentan en un plan de ejecución centrado en el crecimiento de clientes, el aumento del apalancamiento operativo y la mejora continua de la eficiencia, impulsados por ONE Transformation. Otro punto importante a tratar en la junta de hoy es la votación de un dividendo final en efectivo con cargo a los resultados de 2025 de 12,5 céntimos de euro por acción, pagadero el 5 de mayo de 2026. En consecuencia, el dividendo total en efectivo por acción correspondiente a 2025 será de 24 céntimos de euro, un incremento de más del 14% respecto al año anterior. Así, la remuneración al accionista con cargo a los resultados de 2025 será de aproximadamente 7050 millones de euros, esto es en torno al 50% del beneficio atribuido del grupo. Este pago se repartirá aproximadamente a partes iguales entre dividendos en efectivo y programas de recompra de acciones. Vale recordar que en febrero el banco inició una recompra de acciones de aproximadamente 5000 millones de euros, que incluye unos 1800 millones con cargo a los resultados del segundo semestre de 2025, así como unos 3200 millones vinculados al exceso de capital derivado de la venta del 49% de Santander Polonia. Casi la mitad de este programa ya se ha completado. En concreto, a lo largo del plan 2026–2028 el grupo prevé mantener un payout ordinario del 50%: “Tenemos el objetivo de más que duplicar el dividendo en efectivo por acción en 2028 con respecto al de 2025, aumentando a partir de los resultados de 2027 al 35% del beneficio destinado a dividendo en efectivo, y de una ratio CET1 en torno al 13%”, afirmó Botín. Por último, la presidenta también recalcó que durante 2025, el total de impuestos pagados por el grupo asciende a 9553 millones de euros, de los cuales 2028 millones fueron en España.