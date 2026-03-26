El ex tenista Rafa Nadal junto con otros inversores institucionales y ‘family offices’ de España y Latinoamérica, toman el 40% de A&G Banca Privada. La entidad, vinculada a altos patrimonios, afirmó, además, que todos ellos entraron con vocación de largo plazo. Además, algunos de los socios actuales incrementaron su posición en la compañía. En este segundo grupo destaca la familia fundadora Rodríguez-Fraile, que incrementa su participación hasta el 20% y consolida su posición como principal accionista de la entidad, a mucha distancia de sus más inmediatos perseguidores. De hecho, los Rodríguez-Fraile continuarán liderando el banco a través de Alberto Rodríguez-Fraile, mientras su sobrino Gonzalo ocupa el despacho destinado al consejero delegado. También aumenta su apuesta GPF Partners, grupo inversor español con 2000 millones de euros bajo gestión procedentes en su mayoría de familias españolas y americana, accionista de A&G desde 2022. El movimiento accionarial anunciado hoy incluye la entrada de importantes patrimonios empresariales y financieros internacionales. Así, ingresan como nuevos accionistas algunas de las familias más activas de Latinoamérica, entre ellas las familias Motta (Grupo Motta) y Montano (Grupo Mobiliare) de Centroamérica; en México las familias Losada (Grupo Gigante y Grupo Presidente), Junco de la Vega (Grupo Reforma) y Grupo Bursátil Mexicano (“GBM”), la mayor casa de bolsa de México fundada por las familias Garay y Rojas y que está participada por Softbank. La lista sigue con la familia Barrios Teixidor, de Perú (Grupo Aris). La familia chilena Lería Luksic, a través de su ‘family office’ Wild Sur, es otro de los socios estratégicos de la compañía que incrementó en este último movimiento su participación. El poderoso apellido chileno Luksic figura en el accionariado de A&G Banca Privada desde 2022. Tras este acuerdo, la estructura accionarial de A&G queda distribuida entre la familia fundadora, sus banqueros, principales directivos y sus socios estratégicos, manteniendo estos cuatro grupos la mayoría y control de la compañía, un inversor institucional y los ‘family offices’ nacionales e internacionales. En concreto, la propiedad de la entidad se reparte un 20% para la familia fundadora, mientras los `family office´ se quedan con el 44% de la sociedad. Otros inversores menores se reparten el 10% y el resto se mantiene en manos de directivos y banqueros, que redujeron su participación. Alberto Rodríguez-Fraile, presidente y fundador de A&G destaca que el esfuerzo y la dedicación de nuestro equipo es lo que nos permitió “llegar hasta donde estamos hoy”, para añadir que tuvieron además la fortuna de encontrar a los socios adecuados, “con los que compartimos valores y la visión de seguir ofreciendo a nuestros clientes más cada día”. Por su parte, Gonzalo Rodríguez-Fraile, CEO de la entidad, destaca que “estamos deseando comenzar a trabajar con nuestros nuevos socios en proyectos que nos permitan acelerar el crecimiento, atraer talento y consolidar nuestra posición de liderazgo sin renunciar a crecer de forma inorgánica”. Con este movimiento, A&G Banca Privada consolida su posición de liderazgo como una de las principales firmas independientes de España y da la bienvenida a nuevos socios, importantes ‘family offices’ con sede en España, México, Perú, Chile y Centroamérica, que apoyan un modelo de éxito que nació en España hace casi 40 años. De acuerdo a A&G Banca Privada, esta operación sigue refrendando la fortaleza de la propuesta de valor “y lo atractivo que el proyecto de A&G continúa siendo para nuevos inversores, al tiempo que abre las puertas a potenciales e interesantes mercados para la entidad”.