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Banco Santander anunció hoy un programa de recompra de acciones por un importe equivalente 25% del beneficio ordinario del Grupo correspondiente al primer semestre de 2026, esto es, como máximo, 1.825 millones de euros.

En la información relevante que envió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad que preside Ana Botín recordó la política de remuneración al accionista que consiste en destinar un importe aproximado del 50% del beneficio ordinario de la entidad, distribuido aproximadamente en partes iguales entre dividendo en efectivo y recompras de acciones.

La finalidad del programa es reducir el capital social del banco mediante la amortización de las acciones adquiridas en el programa, en ejecución de la reducción de capital aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2026.

Por otra parte, la entidad detalló que el número máximo de acciones a adquirir en ejecución del programa dependerá del precio medio al que tengan lugar las compras, pero no excederá de 1.468.931.950 acciones. Así, y asumiendo que el precio medio de compra de acciones en ejecución del programa fuese de 12,10 euros, el número máximo de acciones que se adquirirían sería de aproximadamente 150,8 millones.

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Duración del programa

La ejecución del programa de recompra comenzará el primer día de negociación posterior a la finalización efectiva del programa de recompra actualmente ejecutado por Goldman Sachs International. Si, como se espera, el programa actual finaliza el 21 de agosto de 2026, esta nueva recompra de acciones comenzará el 24 de agosto de 2026.

Asimismo, la duración indicativa del programa será de 98 sesiones bursátiles y, por tanto, si comenzase el 24 de agosto de 2026, su fecha indicativa de finalización sería el 8 de enero de 2027. “No obstante”, aclara, “el Banco se reserva el derecho a finalizar o suspender el programa de recompra sí, con anterioridad a su fecha límite de vigencia, alcanzase el importe monetario máximo o si concurriera cualquier otra circunstancia que así lo aconsejara”.

La decisión sobre el pago del dividendo a cuenta en efectivo con cargo a los resultados de 2026 está previsto que sea sometida a la aprobación del Consejo del próximo 29 de septiembre. La implementación del resto de la política de remuneración al accionista con cargo a 2026 está sujeta a las decisiones y aprobaciones internas y del regulador que puedan resultar de aplicación