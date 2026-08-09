Al llegar a la edad de jubilación, muchos trabajadores buscan acceder a la cuantía completa de la pensión. En España, esto se puede conseguir al acumular cotizaciones y trabajando durante más tiempo.

Para cobrar el 100% de la pensión de jubilación, es necesario alcanzar la edad legal establecida. En 2026, las personas nacidas entre 1960 y 1970 serán las que podrán acceder al importe completo, ya que estarán llegando a la edad ordinaria de retiro.

La Seguridad Social permite a ciertos trabajadores acceder al 100% de la cuantía en la pensión de jubilación. ¿Eres uno de ellos?

Excelente noticia de la Seguridad Social para los pensionistas nacidos entre 1960 y 1970

Para 2026, la Seguridad Social ha asegurado que la edad de jubilación será de 66 años y 10 meses. Eso sí, existirá la opción de jubilarse a los 65 años siempre y cuando se haya cotizado 38 años y 3 meses o más.

Serán los nacidos en los años 60 quienes lleguen a la edad de jubilación ordinaria. Esto quiere decir que podrán optar a la jubilación ordinaria y al 100% de base reguladora, siempre que cuenten con 38 años y 3 meses cotizados.

En cualquier caso, si no llegan a dicha cotización, tendrán que esperar a cumplir los 66 años y 10 meses. Igualmente, las personas que quieran acceder a la jubilación anticipada podrán hacerlo a los 63 años, siempre y cuando cumplan dicho requisito de cotización (38 años y 3 meses o más).

¿Quiénes podrán acceder a la jubilación en 2026?

Las personas nacidas entre 1960 y 1970 comenzaron a alcanzar la edad de jubilación en 2025. En particular, quienes hayan nacido en 1962 podrán acceder a la pensión si acreditan 38 años y tres meses cotizados.

Para acceder a la jubilación en España, uno de los requisitos fundamentales es alcanzar la edad legal establecida. En 2026, esta será de 66 años y diez meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y tres meses. En cambio, quienes superen ese periodo podrán jubilarse a los 65 años.

Excelente noticia de la Seguridad Social para los pensionistas nacidos entre 1960 y 1970: podrán acceder al 100% de la jubilación. (Imagen: archivo)

Además, es necesario haber cotizado un mínimo de 15 años al sistema de pensiones, de los cuales al menos dos deben situarse dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento en que se solicita la jubilación.

Por otro lado, se deberá estar dado de alta en la Seguridad Social el día de presentación de la solicitud.