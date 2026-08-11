El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 reunirá a millones de personas al aire libre durante las últimas horas del día. Ante las altas temperaturas propias de agosto y las largas esperas previstas en muchos puntos de observación, las autoridades han incluido una recomendación sencilla entre las principales medidas de prevención: beber agua y mantenerse hidratado.

El consejo no tiene que ver con un supuesto efecto del eclipse sobre el organismo. El eclipse solar no provoca deshidratación, dolor de cabeza ni alteraciones físicas por sí mismo. El riesgo está relacionado con las condiciones en las que muchas personas contemplarán el fenómeno: calor, exposición prolongada al Sol, desplazamientos, aglomeraciones y varias horas fuera de casa.

Por eso, tomar agua antes de salir y llevar suficiente para toda la jornada puede ayudar a prevenir los efectos derivados de las altas temperaturas. El Gobierno Vasco recomienda expresamente mantenerse hidratado, utilizar protección solar y evitar una exposición prolongada al calor durante el eclipse.

Mantener una buena hidratación es fundamental para el cuidado de la salud. Shutterstock

Para qué sirve tomar agua antes del eclipse solar

Beber agua antes de acudir a un punto de observación permite comenzar la jornada con una hidratación adecuada, especialmente cuando se prevé permanecer varias horas al aire libre.

El organismo pierde agua continuamente a través de la respiración, la orina y, especialmente durante los días calurosos, mediante el sudor. Cuando aumenta la temperatura ambiental, este mecanismo permite regular la temperatura corporal.

El problema aparece cuando esa pérdida de líquidos no se compensa adecuadamente. Pasar varias horas esperando el eclipse solar sin beber suficiente agua puede favorecer la deshidratación.

Por eso, la recomendación no consiste en beber una cantidad extraordinaria justo antes del eclipse, sino en mantener una hidratación regular antes y durante la jornada.

El Gobierno Vasco ha incluido la hidratación entre sus recomendaciones específicas para observar de manera segura el eclipse del 12 de agosto.

La recomendación oficial es mantenerse hidratado, utilizar protección solar y evitar exposiciones prolongadas al calor, especialmente durante las horas centrales del día.

También aconseja viajar preparado. Quienes se desplacen deberían llevar agua, comida, medicación necesaria, combustible suficiente y batería en el teléfono móvil, ya que determinados servicios pueden verse limitados o saturados debido a la concentración de visitantes.

La advertencia adquiere especial importancia porque muchas personas llegarán varias horas antes al lugar elegido para contemplar el eclipse. Aunque la totalidad se producirá al atardecer, buena parte de la espera tendrá lugar durante una tarde de agosto.

El Ministerio de Sanidad lo establece claramente en su evaluación rápida de riesgo sobre los eclipses de 2026, 2027 y 2028: el fenómeno astronómico no implica riesgos directos para la salud, pero sí existen riesgos indirectos.

Entre ellos aparecen la observación inadecuada del Sol, los grandes movimientos de población, las aglomeraciones y factores ambientales propios del verano, como las temperaturas extremas.

Por tanto, beber agua durante el eclipse no sirve para contrarrestar ningún supuesto efecto de la Luna o del oscurecimiento del cielo sobre el cuerpo.

Su función es mucho más sencilla: compensar los líquidos que pierde el organismo y reducir los riesgos relacionados con el calor y la deshidratación.

Cuánta agua hay que beber durante el eclipse

No existe una cantidad específica de agua que deba beberse únicamente porque vaya a producirse un eclipse solar. Las necesidades dependen de factores como la temperatura, la actividad física y las características de cada persona.

La recomendación general del Ministerio de Sanidad frente al calor es clara: beber agua o líquidos con frecuencia, aunque no se tenga sed y con independencia de la actividad física que se realice.

Esto significa que no conviene esperar hasta sentir una sed intensa para empezar a beber.

Quienes vayan a pasar varias horas en un mirador, una zona rural, una playa o un espacio natural deberían llevar suficiente agua desde el inicio, especialmente si el lugar está alejado de establecimientos o fuentes.

Qué bebidas conviene evitar durante la espera

No todas las bebidas son igual de recomendables cuando el objetivo es mantener una buena hidratación frente al calor.

El Ministerio de Sanidad aconseja evitar las bebidas con alcohol, mucha cafeína o grandes cantidades de azúcar, ya que pueden favorecer la deshidratación.

El agua continúa siendo una de las opciones más sencillas para mantenerse hidratado durante una jornada al aire libre.

También es aconsejable realizar comidas ligeras y consumir alimentos que aporten agua, como frutas y verduras, especialmente si la espera se prolongará durante varias horas.

Quiénes deben prestar especial atención a la hidratación

Aunque cualquier persona puede sufrir problemas relacionados con el calor, determinados grupos necesitan adoptar mayores precauciones.

Las autoridades sanitarias señalan especialmente a bebés y niños pequeños, personas mayores, mujeres embarazadas o lactantes y personas con determinadas enfermedades crónicas.

También necesitan especial precaución quienes realizan esfuerzos físicos o trabajan al aire libre.

En el caso del eclipse, las personas mayores y los niños pueden pasar mucho tiempo esperando el fenómeno sin pedir agua espontáneamente. Por eso, quienes los acompañen deberían recordarles beber líquidos regularmente.

Qué llevar para observar el eclipse solar del 12 de agosto

El agua será solo uno de los elementos necesarios para contemplar el fenómeno con seguridad.

Las autoridades recomiendan planificar el desplazamiento, utilizar espacios habilitados y prepararse para una posible saturación de algunos servicios y comunicaciones.

Entre los elementos básicos conviene llevar:

Agua suficiente para toda la estancia.

Comida o algún alimento ligero.

Protector solar.

Gorra o sombrero.

Medicación habitual cuando sea necesaria.

Teléfono móvil con suficiente batería.

Gafas específicas y certificadas para observar el eclipse.

Además, nunca debe mirarse directamente al Sol sin la protección ocular adecuada.

A qué hora será el eclipse solar del 12 de agosto

El norte de Galicia será el primer punto de la Península donde podrá contemplarse la llegada de la totalidad.

Según EFE, alrededor de las 19:30 horas la Luna comenzará a cubrir el Sol. La fase de totalidad llegará poco después de las 20:26 y durará algo menos de dos minutos.

Posteriormente, el fenómeno recorrerá España de oeste a este hasta alcanzar Baleares.

La franja de totalidad atravesará numerosas capitales, entre ellas A Coruña, Lugo, Oviedo, León, Santander, Burgos, Zamora, Palencia, Valladolid, Segovia, Soria, Guadalajara, Logroño, Vitoria, Bilbao, Zaragoza, Teruel, Cuenca, Tarragona, Lleida, Castellón, Valencia y Palma.

Ya hay fecha: el eclipse solar más largo del siglo será histórico y caerá este día (foto: archivo).

Agua, protección solar y gafas homologadas: las tres precauciones básicas

Quienes quieran disfrutar del eclipse solar deberían separar tres riesgos diferentes.

El primero es el calor. Para reducirlo, las autoridades recomiendan una hidratación adecuada, protección solar, ropa apropiada y evitar exposiciones prolongadas.

El segundo corresponde a los ojos. Mirar directamente al Sol sin protección adecuada puede provocar lesiones graves en la retina. Para la observación directa deben utilizarse gafas específicas que cumplan con la norma ISO 12312-2.

Finalmente está la movilidad. Las autoridades piden planificar los desplazamientos y evitar improvisar viajes durante las horas previas al eclipse.

Así, tomar agua antes del eclipse y mantenerse hidratado durante toda la espera no responde a ningún efecto especial del fenómeno sobre el cuerpo. Es una recomendación sanitaria destinada a prevenir la deshidratación y los efectos del calor durante una jornada extraordinaria que llevará a millones de personas a permanecer varias horas al aire libre.