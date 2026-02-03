IBI 2026: quiénes están exentos de pagar el impuesto y cómo solicitar la bonificación.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es una obligación para la mayoría de propietarios en España, pero existe un amplio abanico de exenciones y bonificaciones que muchos contribuyentes desconocen. Si tienes una vivienda o un inmueble, es fundamental conocer si califica para alguno de estos beneficios fiscales, que pueden representar un ahorro considerable.

El plazo para solicitar la mayoría de bonificaciones vence el 31 de enero, por lo que es urgente revisar tu situación antes de que se cierre la ventana administrativa.

Las exenciones y bonificaciones funcionan de manera diferente. Algunos inmuebles quedan automáticamente excluidos del pago, mientras que otras reducciones requieren solicitud expresa ante el ayuntamiento. Conocer la diferencia es esencial para evitar perder derechos o pagar más de lo debido. A continuación, te detallamos todos los casos que aplican en 2026 y los pasos para acceder a ellos.

Qué inmuebles están completamente exentos del IBI

Algunos bienes inmuebles no pagan este impuesto porque la ley los excluye de oficio, sin necesidad de tramitación. Los inmuebles propiedad del Estado, las comunidades autónomas o los municipios están exentos si están destinados directamente a seguridad ciudadana, educación o servicios penitenciarios. Esto incluye comisarías, colegios, bibliotecas, hospitales y cárceles. Asimismo, los bienes de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el ayuntamiento también quedan fuera del impuesto.

La Iglesia Católica, la Cruz Roja Española y las mezquitas y sinagonas reconocidas legalmente tampoco pagan IBI. Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común también están exentos. Adicionalmente, las carreteras, caminos y vías terrestres de aprovechamiento público y gratuito no tributan. Si tu inmueble pertenece a alguna de estas categorías, no necesitas hacer nada: el ayuntamiento lo gestiona de forma automática.

Bonificaciones que requieren solicitud: familias numerosas

La bonificación por familia numerosa es una de las más generosas y requiere presentar solicitud antes del 31 de enero. Las familias numerosas pueden acceder a descuentos que varían según sus ingresos: el 75% de bonificación para ingresos inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el 50% entre 2,5 y 3,5 veces el IPREM, y el 25% entre 3,5 y 4,5 veces el IPREM.

Para acceder, debes cumplir tres requisitos fundamentales. La vivienda debe ser tu domicilio habitual y constar en el Catastro con uso residencial. También es obligatorio estar al corriente de pago con el ayuntamiento en cuanto a tributos e ingresos de derecho público. Finalmente, necesitas acreditar el título oficial de familia numerosa expedido por la administración correspondiente. La solicitud se presenta en el registro del ayuntamiento con documentación que incluye DNI, certificado de familia numerosa, volante de empadronamiento de todos los miembros y el IRPF del ejercicio anterior.

Viviendas de protección oficial y otras bonificaciones obligatorias

Las viviendas de protección oficial disfrutan de una bonificación del 50% durante tres años desde el otorgamiento de la calificación definitiva por la administración. Esta bonificación es de carácter rogado, lo que significa que debe solicitarse antes de que termine el plazo de vigencia. El propietario presenta la solicitud junto con el último recibo del IBI, la copia de la calificación oficial y la prueba de titularidad del bien.

Los sistemas de aprovechamiento de energía solar también dan derecho a bonificación. En muchos municipios, se aplica una reducción del 30% en la cuota del IBI para viviendas donde se instalen placas solares voluntariamente, con un tope máximo de 300 euros anuales. Esta bonificación tiene una duración de tres años desde el año siguiente a la finalización de la instalación.

Asimismo, existen bonificaciones potestativas que cada municipio puede establecer en su ordenanza: desde descuentos por pago por adelantado hasta beneficios especiales para establecimientos centenarios o cooperativas agrarias.

Cómo solicitar bonificaciones paso a paso

El primer paso es identificar si tu situación encaja en alguna categoría de bonificación. Revisa tu título de familia numerosa, documentación de vivienda protegida o certificados de instalación de energía solar. Seguidamente, descarga el formulario de solicitud del sitio web de tu ayuntamiento o retíralo en las oficinas de atención al ciudadano. Completa el formulario con la referencia catastral de la vivienda y los datos personales del solicitante.

La solicitud se presenta ante el registro municipal antes del 31 de enero, aunque algunos ayuntamientos amplían el plazo hasta el 31 de marzo para hijos nacidos en el último trimestre del año. Acompaña la solicitud con toda la documentación exigida: fotocopia del recibo del IBI anterior, acreditación de titularidad, título de familia numerosa, certificado de empadronamiento y, si aplica, declaración de corrección de pagos anteriores. Tras la presentación, el municipio resuelve en un plazo de seis meses. Una vez concedida, la bonificación tiene efectos desde el período siguiente al de la solicitud.

Plazo crítico y cambios para 2026

El 31 de enero es la fecha límite para solicitar la mayoría de bonificaciones en 2026. Solicitudes posteriores a esta fecha se aplican en el recibo del año siguiente, lo que significa perder beneficios en el ejercicio presente. En Madrid y Castilla-La Mancha, la norma es vigente tras modificaciones recientes que ampliaron los plazos de primer trimestre. Es fundamental no dejar pasar esta oportunidad.

Existen cambios administrativos relevantes para este año. La solicitud de bonificación por familia numerosa ahora puede realizarse anualmente durante el primer trimestre, según modificaciones publicadas en boletines oficiales autonómicos. Las bonificaciones no tienen carácter retroactivo: solo aplican a partir del período siguiente al de la solicitud. Si incumples obligaciones tributarias anteriores, no podrás acceder a bonificaciones hasta regularizar tu situación. Antes de solicitarla, verifica que tu municipio no te incluya en listas de deudores.

Cuándo aplica cada bonificación y restricciones importantes

Las bonificaciones por familia numerosa se aplican solo a la vivienda habitual, no a anejos como garajes o trasteros con referencia catastral propia. Si cambian las circunstancias que originaron la bonificación (categoría de familia, cambio de domicilio, renovación de título), es necesario actualizar la solicitud. Igualmente, las bonificaciones pueden ser incompatibles: si una vivienda es de protección oficial y el propietario es familia numerosa, generalmente se aplica la más beneficiosa para el contribuyente.

Hay límites máximos en algunas bonificaciones. Por ejemplo, en ciertos municipios, las familias numerosas especiales ven limitada la bonificación a 165 euros anuales máximo, mientras que las de categoría general a 100 euros. Para bonificaciones por energía solar, el máximo es 300 euros anuales sin superar el 33% del coste de instalación. Estos límites varían según la ordenanza fiscal de cada ayuntamiento, por lo que conviene consultar directamente en tu municipio los montos exactos aplicables.