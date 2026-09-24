Criar a un hijo en España implica asumir gastos de alimentación, educación, salud, ropa y otros productos y servicios durante buena parte de su vida.

Criar a un hijo en España implica asumir gastos de alimentación, educación, salud, ropa y otros productos y servicios durante buena parte de su vida. El desembolso familiar no termina necesariamente cuando el menor alcanza la mayoría de edad, ya que la salida del hogar se retrasa y prolonga durante años la dependencia económica de los jóvenes.

En España, los jóvenes abandonan la casa de sus padres a los 30,2 años de media, según los datos de Eurostat correspondientes a 2025. Esta edad sitúa al país como el cuarto de la Unión Europea donde más tarde se produce la emancipación, casi cuatro años por encima de la media comunitaria, situada en 26,3 años. Este retraso también extiende el periodo durante el que las familias afrontan parte de los gastos de sus hijos.

¿Cuánto cuesta criar a un hijo hasta que se independiza?

Raisin estima que el gasto medio acumulado desde el nacimiento hasta la emancipación alcanza los 346.586 euros. La cifra equivale al precio estimado de un piso de 75 metros cuadrados en Moratalaz (distrito número 14), donde el metro cuadrado se sitúa en 4586 euros según los últimos datos del índice inmobiliario de Fotocasa.

¿Cuánto cuesta criar a un hijo hasta que se independiza? Fuente: Shutterstock Shutterstock

El cálculo toma como referencia la edad media de abandono del hogar familiar en España e incluye alimentación, higiene, educación, sanidad, ropa, calzado, celebraciones y paga. El estudio utiliza precios constantes de 2026.

Raisin diferencia el gasto según el sexo del hijo. Criar a un niño supone un coste estimado de 349.716 euros hasta los 30,8 años, mientras que para una niña alcanza los 343.456 euros hasta los 29,6 años. La diferencia responde a la distinta edad media de emancipación de cada grupo.

¿Cuánto cuesta el primer año de vida de un bebé?

El primer año concentra una parte importante del esfuerzo económico de las familias. Según Raisin, el gasto alcanza los 12.053 euros, una cantidad equivalente a aproximadamente el 38% del salario medio anual de un hombre y al 45% del de una mujer en España, según los datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial de 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

¿Cuánto cuesta el primer año de vida de un bebé? shutterstock

El estudio también calcula cuánto tiempo necesitaría una persona para reunir esa cantidad mediante el ahorro. Un hombre con un salario medio mensual de 2671 euros tardaría siete años y seis meses si destinara el 5% de su sueldo. En el caso de una mujer con un salario medio de 2242 euros, el plazo alcanzaría los nueve años.

Si el ahorro alcanza el 20% del salario, el periodo se reduce. Una madre soltera necesitaría alrededor de dos años y tres meses para reunir los 12.053 euros, mientras que un padre soltero necesitaría un año y once meses, según las estimaciones del informe.

¿Cómo afecta la crianza al empleo de las mujeres?

El estudio también recoge diferencias en las tasas de empleo de hombres y mujeres con hijos menores de 12 años. En 2025, la tasa de empleo de los hombres de entre 25 y 49 años sin hijos menores de esa edad fue del 87%, frente al 91,2% entre quienes sí tenían hijos. Entre las mujeres, la relación fue distinta: la tasa pasó del 80% entre quienes no tenían hijos menores de 12 años al 72,3% entre quienes sí los tenían.

La diferencia también aparece en las excedencias por cuidado. En 2025 se registraron 54.639 excedencias por cuidado de hijos, menores acogidos u otros familiares, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De ellas, 45.400 correspondieron a mujeres, el 83,1% del total, frente a 9.239 de hombres, el 16,9%.

Raisin señala que el coste de la crianza no termina necesariamente con la infancia. El informe apunta que muchas familias mantienen el apoyo económico durante la universidad, el acceso a la primera vivienda o hasta que los hijos consiguen independizarse.