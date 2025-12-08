Ya se conoce a cuánto se ajustarán las pensiones en España para 2026. Como ocurre desde la última reforma de la Ley de Seguridad Social, las cuantías para el año entrante han aumentado: en 2026 las pensiones contributivas subirán un 2,7%, mientras que las pensiones mínimas y no contributivas tendrán incrementos superiores, siguiendo la cláusula de protección establecida en la reforma.

Sin embargo, este no es el único cambio que habrá. Las modificaciones incluyen el incremento de la edad legal de jubilación para quienes no alcancen los años de cotización requeridos, así como la puesta en marcha del nuevo sistema dual de cálculo de la base reguladora, que permitirá elegir entre distintos períodos cotizados. También se actualizarán los importes de las distintas modalidades de pensión conforme a estos ajustes.

Además, se incrementarán las cotizaciones a la Seguridad Social mediante el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una subida que impactará tanto en trabajadores como en empresas, con el objetivo de reforzar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Cuáles son los cambios que se verán en la Seguridad Social en 2026

Anunciaron cambios en la edad para jubilarse (Fuente: Shutterstock)

La edad legal para retirarse en 2026 será de 66 años y diez meses para aquellos que hayan contribuido menos de 38 años y tres meses a la Seguridad Social. Para quienes hayan alcanzado ese período de cotización, podrán retirarse a los 65 años sin penalizaciones en sus pagos.

Este aumento gradual de la edad para el retiro ordinario continuará hasta 2027, cuando la edad legal llegará a los 67 años para quienes no cumplan con el requisito de cotización. Con este ajuste también se modifican las edades mínimas para acceder al retiro anticipado.

Se distinguen dos formas de retiro anticipado: el voluntario y el forzoso. En el primero, se permite el acceso hasta dos años antes de la edad de retiro ordinario, lo que en 2026 corresponderá aproximadamente a 64 años y diez meses si se han contribuido menos de 38 años y tres meses, y a 63 años si se han aportado más.

Al forzoso se puede acceder hasta cuatro años antes del ordinario. En 2026 esto supone poder retirarse alrededor de los 62 años y diez meses, o bien a los 61 años para quienes acrediten al menos 38 años y tres meses de cotización.

En lo que respecta al retiro parcial, que permite combinar la jubilación con un empleo a tiempo parcial y un contrato de relevo, la edad requerida para su acceso en 2026 se sitúa en torno a los 63 años y diez meses, o en 62 años para quienes cuenten con cotizaciones elevadas conforme al calendario vigente. La edad para el retiro parcial sin contrato de relevo será la misma que la edad legal para el retiro ordinario.

De cuánto será el aumento de las jubilaciones en 2026

En 2024 aumentarán las pensiones (Fuente: Shutterstock)

Las pensiones de retiro contributivas en 2026 se revalorizarán un 2,7%, conforme al método que liga la actualización al IPC medio interanual. Las pensiones mínimas y las no contributivas también recibirán incrementos, siguiendo el plan de mejora progresiva de sus cuantías.

La jubilación anticipada voluntaria seguirá permitiendo el retiro hasta dos años antes de la edad ordinaria. Esto implica que en 2026 quienes tengan 38 años y tres meses o más cotizados podrán jubilarse desde los 63 años. En cambio, quienes no alcancen ese mínimo podrán anticipar su retiro a partir de los 64 años y diez meses, siempre que cuenten con al menos 35 años de aportes, aplicándose los coeficientes reductores correspondientes.

El acceso a la jubilación anticipada por causa no voluntaria continuará pudiéndose solicitar hasta cuatro años antes de la edad ordinaria, lo que sitúa la edad mínima en torno a 62 años y diez meses, o bien en 61 años para quienes superen los 38 años y tres meses de cotización.

En cuanto al complemento para reducir la brecha de género, desde 2026 dejará de aplicarse la subida extraordinaria del 10% vigente en años anteriores. A partir de ahora, este complemento se actualizará únicamente conforme al IPC, igual que el resto de las pensiones contributivas.