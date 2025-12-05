Las personas mayores de 60 años pueden acceder a la pensión de orfandad si cumplen condiciones específicas de discapacidad reconocida desde los 21 años o antes.

Varapalo a los jubilados: el Gobierno de España reducirá todas las pensiones con efecto inmediato en estos casos

La Seguridad Social en España contempla casos excepcionales en los que una persona mayor de 60 años puede seguir cobrando la pensión de orfandad, aunque este derecho suele extinguirse antes. La clave está en una condición que debe acreditarse desde la juventud: haber tenido una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez reconocida antes de los 21 años.

Esta pensión se otorga a hijos de personas fallecidas y su objetivo es compensar la pérdida de ingresos que genera la ausencia del progenitor. No se trata de una ayuda universal: para acceder, es necesario cumplir requisitos tanto por parte del solicitante como del causante fallecido.

La cuantía de la pensión depende de la base reguladora del progenitor fallecido y del grado de orfandad

Quiénes pueden cobrar la pensión de orfandad después de los 60

Según indica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, podrán seguir recibiendo la pensión de orfandad mayores de 60 años que acrediten lo siguiente:

Reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez

La condición de discapacidad debe haberse producido antes de los 21 años , o bien mientras ya se recibía la pensión de orfandad

Esta situación debe documentarse con informes médicos y resolución oficial del INSS

Además, la pensión no se extingue al cumplir la edad límite si se mantienen estas condiciones. La Seguridad Social permite que el pago continúe de forma indefinida en estos casos especiales.

También se exige que:

El causante haya cotizado al menos 500 días en los últimos 5 años , si estaba en alta o en situación asimilada

No será necesaria cotización previa si la muerte fue por accidente de trabajo o enfermedad profesional

Cómo se calcula la pensión y qué cuantía puede corresponder

La cuantía de la pensión de orfandad se calcula a partir de la base reguladora del progenitor fallecido. Esta base depende de varios factores:

Si estaba en alta o situación asimilada , se toma la base de cotización más reciente

Si no estaba en alta, se consideran las cotizaciones acumuladas durante su vida laboral

Si era pensionista, se calcula sobre la última pensión percibida

La prestación puede aumentar si se trata de un caso de orfandad absoluta, es decir, cuando ambos progenitores han fallecido. En estos casos, el beneficiario puede recibir un complemento adicional dentro de los límites legales.

La ayuda económica puede mantenerse de forma indefinida si se acredita incapacidad reconocida antes de los 21 años.

Requisitos clave para no perder el derecho a la pensión

Quienes ya perciban esta pensión con más de 60 años deben asegurarse de:

Actualizar documentación médica si la incapacidad fue reconocida con anterioridad, pero no se notificó oficialmente al INSS

No superar los ingresos máximos establecidos para beneficiarios de pensiones contributivas, salvo excepciones por discapacidad

Informar a la Seguridad Social de cualquier cambio de situación que pueda afectar el derecho a la pensión

Conviene recordar que este tipo de ayuda está sujeta a verificación periódica, y su mantenimiento exige cumplir los requisitos sin interrupciones.