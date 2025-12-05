En esta noticia
La Seguridad Social en España contempla casos excepcionales en los que una persona mayor de 60 años puede seguir cobrando la pensión de orfandad, aunque este derecho suele extinguirse antes. La clave está en una condición que debe acreditarse desde la juventud: haber tenido una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez reconocida antes de los 21 años.
Esta pensión se otorga a hijos de personas fallecidas y su objetivo es compensar la pérdida de ingresos que genera la ausencia del progenitor. No se trata de una ayuda universal: para acceder, es necesario cumplir requisitos tanto por parte del solicitante como del causante fallecido.
Quiénes pueden cobrar la pensión de orfandad después de los 60
Según indica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, podrán seguir recibiendo la pensión de orfandad mayores de 60 años que acrediten lo siguiente:
- Reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez
- La condición de discapacidad debe haberse producido antes de los 21 años, o bien mientras ya se recibía la pensión de orfandad
- Esta situación debe documentarse con informes médicos y resolución oficial del INSS
Además, la pensión no se extingue al cumplir la edad límite si se mantienen estas condiciones. La Seguridad Social permite que el pago continúe de forma indefinida en estos casos especiales.
También se exige que:
- El causante haya cotizado al menos 500 días en los últimos 5 años, si estaba en alta o en situación asimilada
- No será necesaria cotización previa si la muerte fue por accidente de trabajo o enfermedad profesional
Cómo se calcula la pensión y qué cuantía puede corresponder
La cuantía de la pensión de orfandad se calcula a partir de la base reguladora del progenitor fallecido. Esta base depende de varios factores:
- Si estaba en alta o situación asimilada, se toma la base de cotización más reciente
- Si no estaba en alta, se consideran las cotizaciones acumuladas durante su vida laboral
- Si era pensionista, se calcula sobre la última pensión percibida
La prestación puede aumentar si se trata de un caso de orfandad absoluta, es decir, cuando ambos progenitores han fallecido. En estos casos, el beneficiario puede recibir un complemento adicional dentro de los límites legales.
Requisitos clave para no perder el derecho a la pensión
Quienes ya perciban esta pensión con más de 60 años deben asegurarse de:
- Actualizar documentación médica si la incapacidad fue reconocida con anterioridad, pero no se notificó oficialmente al INSS
- No superar los ingresos máximos establecidos para beneficiarios de pensiones contributivas, salvo excepciones por discapacidad
- Informar a la Seguridad Social de cualquier cambio de situación que pueda afectar el derecho a la pensión
Conviene recordar que este tipo de ayuda está sujeta a verificación periódica, y su mantenimiento exige cumplir los requisitos sin interrupciones.