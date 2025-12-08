Una jubilada le gana el juicio a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3100 euros al compatibilizar estos dos ingresos.

Una mujer ha logrado cobrar simultáneamente una pensión de viudedad y otra de jubilación y sumar un total de 3102,67 como prestación mensual. Tras un largo conflicto con la Seguridad Social, la mujer ha logrado que la Justicia reconozca su derecho a cobrar el monto total.

La Administración le había retirado la prestación y reclamado 10.421 euros por considerar que ambas pensiones eran incompatibles, pero los tribunales fallaron a favor de la jubilada en un caso que ha marcado un precedente debido a la rareza de la sentencia.

Por qué la jubilada podrá combinar la pensión de viudedad y de jubilación

El inicio de este caso se remonta a 2012, cuando la mujer solicitó la pensión de viudedad tras el fallecimiento de su pareja. En ese entonces, la Seguridad Social aprobó el cobro de 835,43 euros al mes, aunque la pensión estaba condicionada a que sus ingresos no superaran 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Dos años después, su situación económica cambió al acceder a una pensión contributiva de jubilación, fijada en 2060,22 euros mensuales. Al superar el límite de ingresos permitidos, la Seguridad Social suspendió automáticamente el pago por viudedad. A partir de ese momento, la mujer comenzó a percibir únicamente su pensión de jubilación.

Sin embargo, el conflicto se reactivó en 2022, tras la entrada en vigor de la Ley 21/2021, conocida como segunda reforma de pensiones. En ese entonces, la mujer solicitó la rehabilitación de la pensión de viudedad convencida de que la nueva regulación le permitía recuperar su derecho.

Inicialmente, el organismo le otorgó una cuantía adicional de 1042,45 euros mensuales con efectos económicos retroactivos. Pero lo que parecía un final favorable para la jubilada se volvió a torcer cuando la Seguridad Social eliminó el reconocimiento, denegó la pensión y exigió a la mujer la devolución de 10.421,56 euros.

El motivo por el que la Seguridad Social le pidió la devolución de su pensión

El argumento de la Seguridad Social para exigir la devolución de 10.421,56 euros fue que la reforma legal introdujo una disposición según la cual la pensión de viudedad en parejas de hecho solo puede concederse cuando el beneficiario no tenga reconocida una pensión contributiva de la Seguridad Social. Es decir, según el organismo, cobrar jubilación y viudedad a la vez no era posible en este caso.

La mujer decidió recurrir a los tribunales. Primero, el Juzgado de lo Social número 2 de Pamplona le dio la razón. Más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) confirmó el fallo, respaldando el derecho de la pensionista, alegando que la solicitud presentada en 2022 no correspondía a una nueva pensión, sino a la reactivación de una prestación reconocida en 2012.

La sentencia subraya que “no se podían exigir a la jubilada el cumplimiento de los nuevos requisitos” y que el momento determinante para aplicar la legislación es el hecho causante, en este caso, la muerte de la pareja de hecho. En consecuencia, la mujer no deberá devolver los 10.421 euros y podrá seguir cobrando ambas prestaciones.