El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este viernes, 28 de noviembre de 2025, el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,45 euros, el de la gasolina 98 es de 1,63 euros y el del diésel es de 1,42 euros. En comparación con el día anterior, estas cifras reflejaron una variación del -0.11% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del -0.55%.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el viernes, 28 de noviembre de 2025:

Madrid: 1.239 euros hasta los 1.719 euros

Barcelona: 1.259 euros hasta los 1.569 euros

Valencia: 1.239 euros hasta los 1.604 euros

Granada: 1.295 euros hasta los 1.529 euros

Ceuta: 1.318 euros hasta los 1.318 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy viernes 28 de noviembre en España?

Durante este viernes, 28 de noviembre de 2025, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.249 euros hasta los 1.749 euros

Barcelona: desde los 1.299 euros hasta los 1.659 euros

Valencia: desde los 1.279 euros hasta los 1.609 euros

Granada: desde los 1.345 euros hasta los 1.559 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un combustible que posee un índice de octano de 95, destinado a motores de gasolina que necesitan un rendimiento óptimo. Utilizar gasolina 95 en los vehículos puede aumentar la eficiencia del motor, disminuir el consumo de combustible y reducir las emisiones contaminantes, lo que favorece un mejor rendimiento y protege el medio ambiente.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.599 euros y el máximo es de 1.829 euros

Barcelona: desde 1.439 euros hasta los 1.799 euros

Valencia: desde 1.479 euros hasta los 1.779 euros

Granada: desde 1.569 euros hasta los 1.699 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Una de las mejores maneras de ahorrar combustible es mantener una velocidad constante. Utiliza el control de crucero en carreteras y evita aceleraciones y frenadas bruscas, ya que esto consume más gasolina.

Realiza un mantenimiento regular de tu vehículo. Asegúrate de que los neumáticos estén inflados correctamente y que el motor esté en buen estado. Un coche bien mantenido es más eficiente en el consumo de combustible.

Planifica tus rutas con antelación para evitar el tráfico y las paradas innecesarias. Utiliza aplicaciones de navegación que te ayuden a encontrar el camino más rápido y menos congestionado.