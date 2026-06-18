El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este jueves, 18 de junio de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,47 euros, el de la gasolina 98 es de 1,64 euros y el del diésel es de 1,54 euros. En comparación con el día anterior, estas cifras reflejaron una variación del -0.12% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del -0.71%.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este jueves, 18 de junio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.385 euros hasta los 1.769 euros

Barcelona: 1.269 euros hasta los 1.655 euros

Valencia: 1.349 euros hasta los 1.639 euros

Granada: 1.455 euros hasta los 1.605 euros

Ceuta: 1.538 euros hasta los 1.538 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy jueves 18 de junio en España?

Durante este jueves, 18 de junio de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.339 euros hasta los 1.659 euros

Barcelona: desde los 1.229 euros hasta los 1.598 euros

Valencia: desde los 1.269 euros hasta los 1.599 euros

Granada: desde los 1.395 euros hasta los 1.55 euros

Ceuta: desde los 1.449 euros hasta los 1.449 euros

Zaragoza: desde los 1.35 euros hasta los 1.559 euros.

Málaga: desde los 1.409 euros hasta los 1.599 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es gasolina sin plomo de 95 octanos, la más común; en coches diseñados para ella ofrece buen rendimiento y protección contra el picado, es más económica que la 98 y está ampliamente disponible.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.449 euros y el máximo es de 1.849 euros

Barcelona: desde 1.465 euros hasta los 1.719 euros

Valencia: desde 1.524 euros hasta los 1.759 euros

Granada: desde 1.545 euros hasta los 1.675 euros euros

¿Cuántos tipos de combustibles hay en España?

En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje son los siguientes: