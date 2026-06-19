La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este viernes, 19 de junio de 2026 es de 3,68 euros y fijan un total de 301.635 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del -0,67%.

En los últimos 10 días, Telefónica pasó de una fase volátil a cinco descensos seguidos, dejando una tendencia claramente bajista, creciente presión vendedora y cierre cerca de mínimos.

La variación del Telefónica durante la última semana

En la última semana, la volatilidad de Telefónica se ha situado en un 9.79%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 24.33%. Esto indica que, a corto plazo, el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones experimentadas a lo largo del último año.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, lo que indica que se ha generado un fondo de inversión tras deducir todos los gastos.

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La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas), Madrid. Cotiza en el Ibex 35, produce y gestiona redes y plataformas de comunicación y ofrece servicios de telefonía fija y móvil, banda ancha/fibra y televisión, además de soluciones digitales.

Su negocio abarca clientes B2C y B2B/mayorista, operando bajo marcas como Movistar, O2 y Vivo y a través de Telefónica Tech (cloud, ciberseguridad, IoT y big data). Fundada en 1924, opera principalmente en Europa y Latinoamérica y es uno de los mayores grupos del sector a nivel mundial.