Este 19 de junio de 2026, las acciones de Servicios Públicos de Electricidad Iberdrola (IBE) abren su jornada en España cotizando a 20.85 euros por unidad en el IBEX 35, con un volumen de negociación de 160,112 acciones. Este precio representa una leve variación del 0.05% en comparación con el día anterior, lo que refleja la estabilidad de la empresa en el mercado.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró un sesgo alcista: tras un inicio débil y un tropiezo a mitad de periodo, enlazó cinco subidas seguidas, cerrando con saldo positivo y mayor impulso.

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana ha sido del 5.32%, comparada con una volatilidad anual del 14.46%. Dado que el 5.32% es menor que el 14.46%, podemos concluir que su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el del último año. Esto sugiere que, a corto plazo, la acción ha mostrado menos variaciones y ha tenido un comportamiento más predecible.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,85 euros el y un mínimo de 18,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que significa que ha obtenido una ganancia considerable después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Posteriormente, su ganancia final, que representa el fondo de inversión tras deducir todos sus gastos, es de 5.61B.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao. Se dedica a generar, distribuir y comercializar energía; produce electricidad, con fuerte presencia en eólica, solar e hidráulica y suministra electricidad y gas a hogares y empresas.

Su actividad se organiza en tres líneas: Redes, Renovables y Generación y Clientes. Cotiza en el Ibex 35 y opera en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y México, siendo referente mundial en energías renovables y en descarbonización.