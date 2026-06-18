Los propietarios deben realizar, aunque no deseen, reparaciones en una vivienda en condiciones deficientes, según esta normativa

En el proceso de alquilar una vivienda, existen obligaciones que deben ser cumplidas tanto por el arrendador como por el arrendatario. En primer lugar, corresponde al arrendador asegurar que el inmueble se encuentra en condiciones adecuadas de habitabilidad, mientras que el arrendatario debe cuidar la propiedad y cumplir con los pagos acordados.

A pesar de estas disposiciones, no es inusual que surjan inconvenientes, como cuando el propietario se niega a realizar reparaciones para mantener la vivienda en condiciones habitables. Este tipo de situaciones puede tener un impacto significativo en la calidad de vida del inquilino, especialmente en el caso de desperfectos que comprometen la seguridad o el uso básico del hogar.

Para abordar estas situaciones, el inquilino dispone de derechos que están protegidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), entre los cuales se incluye la posibilidad de reclamar al propietario las reparaciones urgentes y necesarias.

Qué establece la ley sobre reparaciones en viviendas

El artículo 21 de la LAU establece que el arrendador tiene la obligación de garantizar que la vivienda se mantenga en condiciones óptimas de salubridad y habitabilidad:

El arrendador está obligado a llevar a cabo, sin derecho a aumentar por ello la renta, todas las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad adecuadas para su uso convenido, salvo en los casos en que el deterioro que requiere reparación sea atribuible al arrendatario, conforme a lo estipulado en los artículos 1563 y 1564 del Código Civil.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

El propietario es responsable de las reparaciones para garantizar la habitabilidad del inmueble, según la LAU.

Esto abarca los daños o inconvenientes ocasionados por el transcurso del tiempo y no por el uso cotidiano de la vivienda. Entre las reparaciones que son responsabilidad del arrendador, se destacan:

El mantenimiento de las instalaciones de agua y luz.

Los elementos tales como suelos, paredes y techos.

La reparación, mantenimiento o sustitución de la caldera.

Otras obras indispensables para su habitabilidad.

¿En cuánto tiempo debe el casero reparar una avería?

A pesar de que la Ley de Arrendamientos Urbanos no establece un plazo concreto para que el propietario efectúe las reparaciones necesarias en la vivienda, continúa siendo su responsabilidad hacer frente a dichos desperfectos, incluso si el contrato ha llegado a su término.

Sin embargo, la LAU sí regula la duración de obras que se realicen en la vivienda mientras el inquilino habita en ella. “Si una reparación en la vivienda se extiende por más de veinte días, es necesario reducir el importe del alquiler mensual en relación a la porción de la vivienda que las obras hayan dejado inutilizada para el inquilino”, señalan los especialistas de Alquilino, una plataforma dedicada al sector del alquiler de viviendas.