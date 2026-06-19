Este viernes, 19 de junio de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB)se negocian a 3,12 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 635.650. Esta cifra refleja una variación del -0,42% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A mostró volatilidad: dos descensos iniciales, un repunte, otra corrección, cuatro avances consecutivos y dos retrocesos finales; en conjunto, el saldo queda prácticamente plano.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Banco de Sabadell se ha situado en un 25.78%, que es inferior a la volatilidad anual del 27.78%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, sugiriendo que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la tendencia a largo plazo se mantiene más controlada y con menos variaciones significativas.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,14 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, la cual se obtiene tras deducir todos los gastos y representa el fondo de inversión disponible.

La historia de Banco de Sabadell

Banco de Sabadell es un grupo bancario español del Ibex 35, fundado en 1881. Tiene su sede social en Alicante y su centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Se dedica a la banca universal y comercializa productos y servicios financieros como cuentas, depósitos, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos y seguros, con foco en pymes. Sus líneas de negocio incluyen banca de particulares y de empresas, corporativa y pagos; opera principalmente en España y en Reino Unido a través de TSB y cotiza en la Bolsa de Madrid (SAB.MC).