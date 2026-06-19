En la apertura de mercados de este viernes, 19 de junio de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 21,56 euros y registran un volumen de 93087 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 1,36% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Repsol encadenó dos caídas, dos avances, dos caídas, dos avances y cerró con una caída y un repunte, quedando prácticamente plana, sin jornadas estables y con ligera volatilidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha alcanzado un notable 39.77%, un valor significativamente mayor que su volatilidad anual del 29.74%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el corto plazo es inestable y presenta muchas variaciones. Esta discrepancia sugiere que los inversores han estado experimentando movimientos bruscos en el valor de la acción recientemente, lo que podría reflejar incertidumbres en el mercado o en la empresa misma.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Al final, la ganancia neta de la empresa es de 1.76B, que se obtiene tras deducir todos sus gastos y se destina a un fondo de inversión.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergía española del Ibex 35 con sede en Madrid (Campus Repsol). Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y la petroquímica, a la comercialización de carburantes y GLP y a la generación y venta de electricidad y gas, incluyendo renovables, biocombustibles avanzados e hidrógeno renovable.

Su actividad se organiza en Upstream; Industrial (refino, química y trading); Cliente (movilidad y energía para el hogar); y Generación Baja en Carbono. Produce gasolinas, diésel, queroseno, lubricantes, asfaltos, productos químicos y electricidad y opera una amplia red de estaciones de servicio en la Península Ibérica; tiene presencia internacional en más de 30 países, más de 20.000 empleados y el objetivo de emisiones netas cero en 2050.