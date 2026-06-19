En la apertura de mercados de este viernes, 19 de junio de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN) en el IBEX 35 se negocian a 11,87 euros y registran un volumen de 531023 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,1% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Banco Santander encadenó tres jornadas de retrocesos, luego un repunte sostenido de cinco sesiones y finalmente una leve corrección de dos; el balance neto es alcista, con impulso predominante pese al ajuste final.

Fuente: narrativas-es

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Banco Santander se ha situado en un notable 31.25%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 29.89%. Esta cifra indica que el comportamiento del banco es inestable y presenta muchas variaciones en su rendimiento reciente, lo que puede ser un signo de incertidumbre en el mercado o respuesta a factores externos. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, la situación financiera de Banco Santander es más volátil en comparación con su estabilidad observada durante el último año.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,9 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras contabilizar todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 12.57B, correspondiente al fondo de inversión disponible.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera española, una de las 35 del Ibex 35, con sede social en Santander (Cantabria) y sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca minorista y comercial, banca corporativa y de inversión, gestión de patrimonios, seguros y pagos.

No produce bienes físicos; ofrece productos y servicios financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, inversión, seguros y financiación al consumo, también a través de marcas como Santander Consumer Finance, PagoNxt y Openbank. Fundado en 1857, opera principalmente en Europa y América, cotiza en la Bolsa de Madrid bajo el ticker SAN y es uno de los mayores grupos bancarios de la zona euro.