Este viernes, 19 de junio de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK)se negocian a 12,64 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 161.087. Esta cifra refleja una variación del 0,52% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Caixabank SA mostró una clara tendencia alcista, con siete sesiones de subidas y tres retrocesos; las alzas dominaron en la parte central, hubo un bache puntual hacia el final y cerró con tono positivo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de CaixaBank se sitúa en 21.33%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 24.36%. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones que pueda haber experimentado recientemente, el comportamiento de CaixaBank es mucho más estable en comparación con el último año. Esta menor volatilidad semanal indica una reducción en las variaciones, lo que puede ser un signo positivo para los inversores en términos de previsibilidad en el corto plazo.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,64 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final asciende a 5.79B, que se obtiene de un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es un banco español que cotiza en el Ibex 35, con sede social en Valencia. Se dedica a la banca universal y ofrece productos y servicios financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, seguros, fondos de inversión y medios de pago.

Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa, seguros (VidaCaixa), gestión de activos y pagos/consumo. Datos de interés: integración con Bankia en 2021, una de las mayores entidades por activos y clientes en España, amplia red y liderazgo digital (CaixaBankNow e imagin).