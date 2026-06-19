Este viernes, 19 de junio de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 4,23 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 33.402. Esta cifra refleja una variación del 0,14% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Mapfre mostró una clara tendencia alcista: tras un descenso inicial encadenó siete subidas, luego registró otra leve corrección y cerró con un nuevo avance, dejando un saldo neto positivo y baja volatilidad.

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana ha sido del 13.54%, mientras que su volatilidad anual ha alcanzado el 20.92%. Dado que el 13.54% es menor que el 20.92%, esto indica que el comportamiento de Mapfre en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,24 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene tras deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora multinacional española con sede en Majadahonda (Madrid). Cotiza en el Ibex 35 y se dedica al aseguramiento y reaseguro, ofreciendo pólizas de vida y no vida (auto, hogar, salud, empresas) y soluciones de ahorro e inversión; no produce bienes físicos, sino servicios financieros y aseguradores.

Su negocio se organiza en seguros directos por regiones (Iberia, Latam, Norteamérica y otros), junto a MAPFRE RE (reaseguro), MAPFRE Asistencia y negocios globales. Fundada en 1933, tiene presencia internacional en numerosos países, es líder en España y con fuerte posición en Latinoamérica y destaca por su red de mediación, canales digitales y su enfoque en sostenibilidad e innovación.