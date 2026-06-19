La cotización de las activos de Servicios Públicos de Electricidad Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este viernes, 19 de junio de 2026 es de 37,73 euros y documentan un total de 7.187 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,37%.

En los últimos 10 días, Endesa SA inició con una caída, enlazó cuatro avances, retrocedió, registró una sesión estable, subió dos días y cerró a la baja; el balance apunta a sesgo ligeramente alcista con cierta volatilidad.

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La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana se situó en un 9.93%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 19.14%. Al comparar ambas cifras, se puede observar que el 9.93% es significativamente menor que el 19.14%, lo que indica que su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior. Esto sugiere que las variaciones en el precio de las acciones de Endesa han sido más controladas recientemente.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

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La historia de Endesa

Endesa es una compañía energética española del Ibex 35 con sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y también a la venta de gas en la península ibérica. Produce energía a partir de fuentes hidráulicas, térmicas y, cada vez más, renovables como la eólica y la solar.

Sus líneas de negocio principales son Generación (incluidas las renovables), Redes de distribución y Comercialización y soluciones energéticas. Pertenece al grupo Enel, es una de las mayores eléctricas de España y Portugal y está enfocada en la descarbonización, la digitalización de la red y la movilidad eléctrica a través de Endesa X.