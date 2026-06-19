La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este viernes, 19 de junio de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA)se negocian a 21,45 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 335.965. Esta cifra refleja una variación del -0,19% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA comenzó con tres caídas, enlazó cinco avances y terminó con dos retrocesos, dejando un balance equilibrado y probablemente cercano al nivel de inicio, sin jornadas planas.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del BBVA se ha situado en un 26.38%, lo cual es menor que la volatilidad anual de 29.82%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con los últimos doce meses, reflejando una menor variación en su desempeño reciente.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,64 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras considerar todos sus gastos, la ganancia final de la empresa se sitúa en 10.05B, que se obtiene como un fondo de inversión.

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La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero global con sede central en Madrid (Ciudad BBVA) y raíces en Bilbao; cotiza en el Ibex 35. Se dedica a la banca y los servicios financieros, ofreciendo productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión, ahorro, seguros y pagos digitales.

Su línea de negocio es la banca universal para particulares y empresas, con fuerte enfoque en la digitalización. Opera principalmente en España, México (BBVA México), Turquía (Garanti BBVA) y varios países de Sudamérica; con orígenes en 1857 y configuración actual desde 1999, es una de las mayores entidades españolas por capitalización y compromiso con la sostenibilidad.