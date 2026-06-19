La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este viernes, 19 de junio de 2026 es de 17,64 euros y fijan un total de 23.279 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,34%.

Enagás S.A comenzó con debilidad, encadenó varios avances, corrigió con fuerza y cerró prácticamente en el mismo nivel, con volatilidad elevada y señales mixtas a corto plazo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se ha situado en un 8.54%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 21.75%. Dado que el 8.54% es menor que el 21.75%, podemos concluir que el comportamiento de Enagás en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su variabilidad a lo largo del último año.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,84 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, lo que indica que, tras deducir todos sus gastos, se queda con un fondo de inversión negativo.

La historia de Enagás

Enagás, con sede en Madrid, es el operador del sistema gasista y principal transportista de gas natural en España. No produce gas: diseña, construye y opera gasoductos, plantas de regasificación de GNL y almacenamientos, prestando servicios de transporte, regasificación y almacenamiento.

Su línea de negocio es regulada y se centra en infraestructuras en España, con participaciones en activos internacionales y proyectos de gases renovables (hidrógeno, biometano). Datos de interés: fundada en 1972, cotiza en el Ibex 35 (ticker ENG) y actúa como Gestor Técnico del Sistema Gasista, con foco en transición energética y dividendo estable.