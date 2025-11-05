El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este sábado, 8 de noviembre de 2025, el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,45 euros, el de la gasolina 98 es de 1,61 euros y el del diésel es de 1,42 euros. En comparación con ayer, estas cifras reflejaron una variación del -0.07% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del 0.77%.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el sábado, 8 de noviembre de 2025:

Madrid: 1.259 euros hasta los 1.719 euros

Barcelona: 1.248 euros hasta los 1.535 euros

Valencia: 1.259 euros hasta los 1.599 euros

Granada: 1.349 euros hasta los 1.521 euros

Ceuta: 1.278 euros hasta los 1.278 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy sábado 8 de noviembre en España?

Durante este sábado, 8 de noviembre de 2025, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.309 euros hasta los 1.739 euros

Barcelona: desde los 1.275 euros hasta los 1.619 euros

Valencia: desde los 1.288 euros hasta los 1.619 euros

Granada: desde los 1.409 euros hasta los 1.539 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 95, destinado a vehículos que necesitan una compresión más alta en sus motores. Utilizar gasolina 95 proporciona ventajas como una mayor eficiencia en el rendimiento del motor, un menor riesgo de detonación y una disminución de las emisiones contaminantes, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más limpia y eficiente.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.549 euros y el máximo es de 1.809 euros

Barcelona: desde 1.425 euros hasta los 1.779 euros

Valencia: desde 1.455 euros hasta los 1.769 euros

Granada: desde 1.559 euros hasta los 1.729 euros

¿Qué combustible se usa en España?

En España, los principales tipos de combustibles para automóviles son la gasolina, el gasóleo (diésel), el gas licuado de petróleo (GLP) y la electricidad para vehículos eléctricos. La gasolina y el diésel son los más comunes, mientras que el GLP ofrece una alternativa más ecológica. Además, la creciente infraestructura de carga eléctrica está impulsando el uso de vehículos eléctricos, promoviendo una movilidad más sostenible.