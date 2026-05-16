Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con sorpresas que nos tambalean. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia de los astros y su magnetismo y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres conocer lo que los astros auguran a tu signo hoy, sábado 16 de mayo? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles imprevistos. En el plano amoroso se ha producido, o está por producirse, un vuelco sorpresivo. Mantén la calma: sabrás manejar la situación, sea cual sea. Si conservas el enfoque y la serenidad, te será más sencillo afrontar lo que venga. Los cambios serán favorables. Confía. Hoy en el trabajo, Acuario, podría surgir un cambio imprevisto en tareas o dinámicas; si te mantienes centrado y tranquilo, lo gestionarás con facilidad. Confía y fluye: los ajustes abrirán oportunidades y harán más sencillo colaborar, mejorando tu posición y el ambiente laboral. Hoy, Acuario, el amor fluye si escuchas con calma y muestras autenticidad; una charla ligera puede acercar corazones. Tu mejor compatibilidad está con Géminis, cuyo ingenio y curiosidad armonizan con tu espíritu libre. Acuario es independiente, original y curioso. Valora la libertad, rompe moldes y piensa en el futuro con ideas innovadoras. Es humanitario y sociable, pero protector de su espacio. Puede parecer distante, aunque es leal a sus principios y amistades. Te recordamos que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Acuario. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Mantén la calma y enfócate en lo que sí puedes gestionar hoy. Recibe los cambios sentimentales con mente abierta: pueden traerte algo bueno. Confía en tu intuición de Acuario y date pequeños momentos de pausa antes de decidir.