Un reglamento de la Unión Europea (Reglamento (UE) 2024/886) obliga a todas las entidades bancarias de la zona euro a ofrecer transferencias inmediatas en euros al mismo coste o menor que las transferencias ordinarias, como parte de un esfuerzo por mejorar la rapidez, accesibilidad y seguridad de los pagos dentro de SEPA.

Según la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), la banca española ha situado el precio medio de las transferencias bancarias en torno a 2,95 euros, lo que representa un encarecimiento de hasta un 134% en las transferencias ordinarias respecto a hace dos años, tras los ajustes de las entidades para cumplir la normativa europea.

El análisis de Asufin también señala que el coste medio de las transferencias inmediatas había sido más alto en el pasado, alrededor de 3,65 euros en 2023 y 3,69 euros en 2024, y que con la normativa vigente estos precios se han alineado con los de las transferencias estándar, aunque el impacto real para los clientes depende del tipo de cuenta y las condiciones particulares de cada banco.

La normativa europea también establece que las transferencias deben procesarse en máximo diez segundos y estar disponibles todos los días del año, lo que convierte en obligación para los bancos ofrecer pagos inmediatos si ya prestan servicios de transferencias ordinarias en euros, independientemente del canal (app, banca online u oficina).

Cambian las comisiones por transferencias

Pese a este cambio, muchos clientes seguirán sin pagar comisiones por transferencias, ya sea por las bonificaciones asociadas a la vinculación con el banco, como la domiciliación de nómina y recibos, o por el uso de cuentas online que incluyen operativa básica sin coste. Además, en el día a día, una parte importante de los pagos entre particulares se canaliza a través de Bizum, que suele mantenerse gratuito para el usuario.

El fin de las transferencias gratis: cuánto costarán a partir de ahora y cómo evitar las comisiones. (Imagen: archivo)

De todos modos, Asufin ha advertido que esta tipología de transferencias, a diferencia de la estándar, es irreversible en el momento en que se emite, por lo que no recomienda usarla si no se conoce al destinatario.

En cambio, las transferencias ordinarias pueden cancelarse si todavía no se han procesado o ejecutado, algo que depende del estado de la operación y de los plazos de cada entidad. Por eso, ante un error, conviene contactar cuanto antes con el banco para intentar detener el envío antes de que el dinero salga de la cuenta.

Qué cuentas permiten operar sin comisiones

La mayoría de las entidades que aplican comisiones en sus cuentas tradicionales también comercializan cuentas online sin comisiones, aunque estas ofertas suelen estar sujetas a condiciones, como operar exclusivamente por internet o cumplir ciertos requisitos de contratación. En muchos casos, además, se trata de productos pensados para captar nuevos clientes, por lo que conviene revisar la letra chica antes de contratar.

En algunos bancos existen productos que permiten operar sin comisiones incluso si el usuario ya es cliente, pero esto depende de la política comercial de cada entidad y puede variar con el tiempo. Por eso, antes de abrir una cuenta conviene comprobar si la oferta está disponible para clientes actuales y qué condiciones exige para mantener la gratuidad.

Adiós a las transferencias gratis: cuánto pagarás a partir de ahora y cómo evitar las nuevas comisiones. (Imagen: archivo)

Lista de bancos y cuentas sin comisiones en España (enero de 2026)

Estas opciones suelen permitir cuentas sin comisiones de mantenimiento ni de transferencias SEPA, aunque cada producto puede tener condiciones específicas (nueva contratación, operativa online, etc.):