En una semana convulsa para el sector ferroviario por la huelga de maquinistas de tres días que comienza hoy, Talgo protagoniza la buena noticia del día. El fabricante de trenes vasco se adjudicó la fabricación y el mantenimiento de 20 nuevos trenes de alta velocidad para Saudi Arabia Railways (SAR), en la línea ferroviaria que conecta las ciudades de Meca, Medina y Yeda. Este nuevo pedido añadirá 1332 millones de euros a la cartera de Talgo, situándola de nuevo en máximos con aproximadamente 6000 millones. En la comunicación que Talgo envió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa explica que los 20 nuevos trenes se suman a los 35 que Talgo ya suministró en 2018, que operan con total fiabilidad en el desierto, y de cuyo mantenimiento se encarga la compañía. Esta nueva adjudicación se llevó a cabo por el Ministerio de Transportes-Logística y por el Ministerio de Finanzas del país, y a través del Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina (CEAVMM) que se encarga de la Fase II del proyecto “Haramain High Speed Railway”, del que Talgo forma parte. Adicionalmente, se amplió el periodo contractual correspondiente a la Fase II del “Haramain High Speed Railway Project”, que este cliente mantiene con el consorcio español para el periodo de operación y mantenimiento, siendo Talgo la empresa encargada del mantenimiento de todas las unidades que compondrán la flota ampliada -las 36 existentes y las 20 adicionales- durante un periodo que podría extenderse hasta el año 2038. En la información privilegiada que remitió a la CNMV, Talgo describe que los 20 nuevos trenes tendrán características equivalentes a los 35 anteriormente fabricados por la compañía. Cada tren se compone de dos cabezas tractoras (locomotoras) y 13 coches con una capacidad de 417 plazas distribuidas en dos clases, además de espacios específicos para la restauración y pasajeros con movilidad reducida. También explica que la adquisición de estos 20 nuevos trenes se produce como parte de los planes del país para seguir expandiendo sus servicios de viajeros y dar respuesta a una demanda creciente. En la actualidad, el operador saudí de la línea cuenta con una flota de 35 trenes Talgo 350 con una velocidad comercial máxima de 300 km/h, “con excelentes resultados operativos y de satisfacción del cliente”, subrayó. Estos nuevos trenes incrementarán la flota actualmente utilizada en la línea, que en un día normal opera más de 100 servicios con trenes Talgo, una cantidad que se dispara hasta los 140 servicios diarios en la época de peregrinación anual (Hajj). Se trata de una temporada en la que se multiplica la demanda: sólo en 2025 se registraron cerca de 2 millones de viajeros en ese periodo. La línea ferroviaria Haramain tiene 450 kilómetros de longitud y está construida y operada con prácticamente los mismos estándares que los de la red ferroviaria de alta velocidad española, con una velocidad máxima comercial de 300 km/h y señalización ERTMS de nivel 2. Asimismo, y como parte del contrato para mantener los trenes, Talgo opera además dos instalaciones de mantenimiento en Arabia Saudí, en las que emplea a más de 270 personas. Lo cierto es que la adjudicación de este contrato consolida la posición de Talgo en Arabia Saudí y respalda su estrategia de crecimiento internacional, con Oriente Medio como actor clave en la inversión y expansión ferroviaria. Hecho que el Mercado Continuo tiene muy en cuenta ya que la acción de la empresa que controla el Gobierno Vasco junto con Sidenor sube un 4,30% situándose a 2,983 euros, a la vez que muta el rojo de los últimos cinco días por el verde al incrementar su valor en un 0,51% a primera hora de la tarde. Por último, este nuevo contrato de Talgo con la compañía saudí fue simultáneo con la firma por parte del Ministerio de Transportes de un acuerdo para extender, por cinco años más, la continuidad de Renfe como operador de la línea del AVE de Arabia Saudí que conecta Meca y Medina. La operación está valorada en 2800 millones de euros. Para el banco de inversión español la noticia es “muy positiva” porque la adjudicación eleva la cartera de pedidos a niveles históricos, lo que eleva la visibilidad de ingresos para los próximos años y refuerza la confianza de un cliente estratégico. “Valoramos de forma positiva la extensión a largo plazo del contrato de mantenimiento sobre la totalidad de la flota. Este es un negocio de márgenes más elevados y recurrentes, que aporta una gran estabilidad y calidad al flujo de caja de la compañía”, argumenta. Así las cosas, de acuerdo a Renta 4 este contrato consolida la posición de liderazgo tecnológico de Talgo en el segmento de muy alta velocidad y afianza su posicionamiento en Oriente Medio, una región clave con fuertes planes de inversión en infraestructuras ferroviarias. Por último, la entidad mantiene la recomendación como el precio objetivo “en revisión”. También la analista de Bankinter, Aránzazu Cortina, destaca como “buenas noticias para Talgo”, el acuerdo con Saudi Arabia Railways (SAR). La analista argumenta que estos trenes deben favorecer a Talgo la mejora de su posición financiera. Aunque enseguida matiza que a pesar de que este contrato supone una buena noticia, “mantenemos la recomendación de Vender ante la incertidumbre todavía en dos frentes”. En concreto, Cortina dice que por un lado, y tras las operaciones de refinanciación con la entrada del nuevo Consorcio Inversor, con un 27,4% y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con un 7,87% y préstamo convertible, “la compañía tenía un objetivo para el cierre de 2025 que supone todavía un nivel elevado de apalancamiento”. Así, la analista se refiere a una Deuda Financiera Neta objetivo de entre 350 y 400 millones de euros para final de 2025 contra un Ebitda de cero o entre 40 y 50 millones de euros ex ajustes de dos proyectos, DB en Alemania y LACMTA en Estados Unidos. Por otra parte, Cortina aconseja monitorizar las expectativas de recuperación de márgenes de la actividad ferroviaria y la de mantenimiento, “tradicionalmente más alta, en el entorno actual”, concluye.