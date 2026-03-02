Amazon invertirá 18.000 millones adicionales en Aragón para ampliar y respaldar su infraestructura de centros de datos. Con este anuncio, la multinacional eleva su inversión total en España hasta 33.700 millones de euros hasta el año 2035. La compañía ha explicado que el objetivo es “ampliar y respaldar su infraestructura de centros de datos”, ubicados en Aragón. Esta decisión refuerza la presencia de Amazon Web Services en la comunidad y consolida su expansión tecnológica. El anuncio se produjo tras la reunión mantenida entre directivos de Amazon y el presidente del Gobierno en el marco del Mobile World Congress. La inversión se enmarca en el 15 aniversario de la multinacional en España. Amazon prevé extender sus infraestructuras a La Puebla de Híjar (Teruel), Villanueva de Gállego y Huesca. Estas ubicaciones se sumarán a los centros que ya operan desde 2022 en El Burgo de Ebro, Villanueva de Gállego y la capital oscense. De este modo, Amazon Web Services será la única empresa del sector presente en las tres provincias aragonesas. La región de AWS Europa (España), ubicada en Aragón, concentrará esta ampliación estratégica. La multinacional estima que la inversión contribuirá con 31.700 millones de euros al PIB total de España hasta 2035. Además, calcula que apoyará “el equivalente a 29.900 empleos a tiempo completo de media anual en empresas locales, incluyendo empleos directos, indirectos e inducidos”. Amazon calcula que se generarán “unos 6700 empleos a tiempo completo, derivados de la inversión directa de Amazon en múltiples categorías”. Parte de esos puestos estarán vinculados a operaciones de centros de datos, construcción, seguridad y proveedores tecnológicos. En Aragón, cuando las instalaciones estén plenamente operativas, se crearán “aproximadamente 1.800 empleos en Aragón”. La compañía también prevé construir “instalaciones relacionadas con la cadena de suministro” que apoyarán directamente las operaciones en España y Europa. El proyecto incluirá “una fábrica dedicada al ensamblaje y las pruebas finales de los servidores, un almacén de logística y una instalación para la fabricación y reparación de servidores de IA y aprendizaje automático (ML), un componente clave de la estrategia de economía circular de Amazon”. El presidente del Gobierno reaccionó tras el anuncio de la inversión y defendió el atractivo del país para las multinacionales. En un mensaje difundido tras la reunión con directivos de Amazon, afirmó que España es “un valor seguro” para las grandes compañías tecnológicas. El jefe del Ejecutivo vinculó la decisión de la empresa con el contexto internacional. Según explicó, inversiones de este tipo llegan “en un mundo lleno de incertidumbres”, una frase con la que subrayó el clima global y el peso de la estabilidad económica española. Desde el Ejecutivo remarcan que la ampliación de centros de datos y la inversión tecnológica refuerzan la posición de España en el mapa digital europeo. El Gobierno interpreta el anuncio como una señal de confianza empresarial y como un impulso para la economía, el empleo cualificado y la infraestructura de nube e inteligencia artificial.